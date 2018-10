Video: Mujer acusa a niño de 9 años de "manosearla" en una tienda

Una mujer se volvió viral después de fuera grabada denunciando a un menor de 9 años de presuntamente tocar su trasero en una tienda de Nueva York.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en una tienda de autoservicio cuando la mujer pagaba sus productos en la caja y fue rozada por el menor.

Sin embargo, todo se trató de un malentendido pues las cámaras de seguridad revelaron que fue la mochila del menor la que tocó por accidente el trasero de la mujer.

Previamente, la mujer de nombre Teresa Klein había reportado a la Policía de Nueva York alegando "acoso sexual".

Al intercambiar gritos con la madre del menor, un testigo decidió grabar la acción y varios transeúntes interceder por el menor.

Tras develarse que se trató de un accidente, Teresa Klein pidió una disculpa al menor y a su madre y se retiró del lugar.

Aquí el momento:

NEW: Surveillance footage proves white woman who called 911 on a young black child claiming he groped her – was wrong @PIX11News #CornerstoreCaroline Full story at 5 pic.twitter.com/agTK0MpgUG

— Andrew Ramos (@AndrewRamosTV) October 12, 2018