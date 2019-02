Alex Skeel, el joven que estuvo a punto de morir por los abusos de su novia

Alex Skeel es el joven británico de 22 años que estuvo a punto de morir tras estar sometido a más de tres años de maltrato físico y psicológico por parte de su novia Jordan Worth.

Ella fue sentenciada a siete años de prisión por la corte de Reino Unido cuando se pudo comprobar que maltrataba a Skeel, quien en días anteriores relató su historia a BBC y el Daily Mail.

Recuerda que cuando se conocieron en 2012, cuando ambos tenían 16 años, todo era normal.

Iban al cine o salían a pasear, cosas que hacen todas las parejas; pero cuando pasaron unos meses ella fue necesitando más atención de él.

Lo primero que ella le prohibió fue ver a sus amigos y familia, lo siguiente fue que dejara de comer.

“It’s everyone’s responsibility” Thanks for everything!! Now let’s keep talking 😀😀 @VS_Bedfordshire @bedspolice pic.twitter.com/MjFdHjFtzx

Tuvieron dos hijos juntos y el miedo de que ella pudiera hacerles algo, evitaba que Alex tratara de defenderse o salir de esa relación.

Poco a poco llegaron los golpes con botellas de vidrio en la cabeza, después con un martillo, luego los cuchillos, después con cualquier cosa que tuviera a su alcance.

Su punto máximo llegó cuando ella lo quemaba con agua hirviendo, situación que alertó a sus vecinos, quienes en varias ocasiones llamaron a la policía.

Alex siempre mentía por miedo a Jordan, sin embargo, en 2018 un policía lo encontró en un estado tan grave que fue imposible de ignorar.

Tras ser detenida, en abril de 2018 se declaró culpable de los cargos por agresión.

Got to meet up with the most important person in my life one year on….. 😀@PCEdFinn #Legend pic.twitter.com/yHjvuZe8XJ

— Alex Skeel (@SkeelAlex) June 12, 2018