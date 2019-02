La RAE otra vez incendia twitter con 'trolleo' contra el lenguaje inclusivo

La Real Academia Española (RAE) volvió a hacer de las suyas en redes sociales con la respuesta que dio a una usuaria en twitter que reprochaba "discriminación" en la palabra "marrón".

"Tengo un dilema. Hoy hablando con mi peor es nada me di cuenta que puedo decir que una correa es negrA, pero no que es marronA. ¿Por qué? ¿Estamos discriminando a las marronAs? Gracias por tu atención", pregunta la usuaria @verdesrosas, también en un tono de broma.

"Hay adjetivos de dos terminaciones, como «rojo, -ja», «amarillo, -lla» o «listo, -ta», y otros de una sola terminación, válida para el masculino y para el femenino, como «marrón», «azul» o «imbécil»", respondió la RAE.

El tuit fue retuiteado más de siete mil veces y casi todas las respuestas que recibió fueron aplausos para la capacidad de trolleo del Community Manager que maneja dicha cuenta.

En otras ocasiones la RAE ya se había declarado en contra del lenguaje inclusivo, asegurando que es inadmisible usar la letra “X” o “E” como marca de género, pues el masculino gramatical funciona para aludir a colectivos mixtos.

Pero, ¿imbécil no termina en imbécila? No he podido reírme más.

Genial contestación pic.twitter.com/7ExLRmDS5Z

— Marinita (@Macaro_77) February 20, 2019