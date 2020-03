Policía cibernética lanza alerta por el "Ayuwoki"

La Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora emitió una alerta sobre el "Ayuwoki", el fenómeno viral que le ha quitado el sueño a más de un niño.

A través de Twitter, la Unidad Cibernética asegura que sólo se trata de una leyenda urbana, “puedes dormir tranquilo, ningún ente se aparecerá en tu habitación durante la noche”.

En Internet se inventan leyendas urbanas que deben de ser tomadas con humor, como esta: el #Ayuwoki que originalmente surgió como un creepypasta y de ahí ha derivado en cientos de memes. pic.twitter.com/or1HjxlUHp — Unidad Cibernética SSP Sonora (@cibersonora) March 5, 2019

¿DE DÓNDE SURGIÓ?

El "Ayuwoki" se originó en 2009 cuando el usuario de YouTube "thomasrengstorff" añadió al portal de videos un clip titulado My Ghoul Jackson (Mi Jackson necrófago).

En el material se ve al personaje que protagoniza el meme, que en realidad es un animatrónico, transformando el video en un a experiencia aterradora.

Desde ahí comenzaron a circular "creepypastas", es decir, historias de terror en internet sobre el personaje.

Fue bautizado como "Ayuwoki" por una deformación de la frase "Annie, are you ok?", parte de la letra de Smooth Criminal, de Michael Jackson.