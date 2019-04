Hombre queda atrapado en túnel que hizo para espiar a su exesposa

En Puerto Peñasco, Sonora, un hombre de 50 años no llevó bien el término de la relación que mantenía con una mujer, por lo que decidió cavar un túnel en el patio trasero de la vivienda y espiarla, pero su plan no resultó como lo tenía esperado y quedó atorado en su propia trampa por más de 24 horas.

De acuerdo con medios locales, Griselda mantuvo una relación con este hombre por 14 años, pero cuando el amor se acabó y decidió terminar la relación el hombre no lo tome bien; ante esta situación, pidió una orden de restricción en su contra.

Este medida judicial no fue suficiente para que su ex pareja decidiera alejarse, para mantenerla vigilada decidió cavar un túnel para seguir los pasos de la mujer, durante los trabajos de esta ‘obra’ Griselda sólo escucho ruidos extraños proveniente de su patio trasero, aunque no les dio importancia.

Fue hasta el 25 de abril cuando escuchó los lamentos de su ex, con esto también descubrió el túnel, alarmada llamó a la policía y a paramédicos para que verificaran el estado de salud del hombre que estaba lleno de tierra.

Tras la revisión, los servicios de rescate determinaron que tenía síntomas de deshidratación severa, intoxicación y debilidad, aunque ya se encuentra fuera de peligro.

(Con información de Excélsior)

