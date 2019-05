Diputada contesta con foto a supuestos celos de Beatriz Gutiérrez

View this post on Instagram

Como siempre, es un gusto saludar a nuestro querido Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nos ha demostrado, con sus visitas, el amor que le tiene a los nayaritas. El día de ayer hizo historia al ser el primer Presidente de la República en pisar el recinto legislativo del Congreso de Nayarit, asistiendo a la sesión solemne para conmemorar el centenario luctuoso del poeta #AmadoNervo. Señor Presidente: ¡Nayarit siempre lo recibirá con los brazos abiertos! #AmorPorMéxico 🙋🏻‍♀️

