Usuarios reportan fallas en app de BBVA y cargos no identificados

Usuarios de redes sociales reportan fallas en la aplicación móvil, cajeros y sucursales de BBVA México.

Los cuentahabientes señalan que están recibiendo notificaciones de la aplicación del banco más grande que opera en México operaciones que no realizaron.

@bbva ¿qué pasa con su sistema? ¿Tienen problemas? Me acaba de llegar un mensaje de un retiro que no realice, no me deja entrar a la aplicación y tampoco puedo comunicarme a línea Bancomer!! Urgeeeeeee

— Nadia NYK (@YkNanis) July 11, 2019