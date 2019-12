Gana pantalla de 50 pulgadas en posada y renuncia a su trabajo

Entre los momentos más esperados por los trabajadores quizá sean la fiesta de fin de año que organiza su empresas, ya que se ofrece una comida especial, hay más tiempos para convivir y divertirse con los demás, sin dejar un lado que se hacen rifa de varios premios.

Un caso que se viralizó en la red fue la de un joven que presumió que en la rifa de su trabajo se ganó el mejor premio: una pantalla de 50 pulgadas. La suerte estuvo de su lado, pues apenas llevaba una semana de haber ingresado.

Pero en la fotografía que compartió en su Facebook, en donde carga con dificultad la pantalla, escribió que ya no regresaría a trabajarle lunes.

“Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado y que voy y me gano la de 50 jajajaj lo que no saben es que ya no iré el lunes”, escribió el joven.