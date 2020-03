Goku le pide a la población no salir y seguir medidas de higiene para evitar contagios de coronavirus

La voz original de Goku para latinoamérica, invitó a todos sus seguidores a no salir de casa y seguir las medidas de higiene correspondientes, para evitar ser contagiados de coronavirus, el cual se ha expandido a varias partes el mundo en los últimos meses.

Mario Castañeda, reconocido actor de doblaje quien ha sido la voz del protagonista de Dragon Ball desde su estreno, dio una serie de recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19 e incluso salió de su personaje para concientizar a sus fans en redes sociales

“No soy Goku, me gustaría serlo, tener sus poderes, pero no los tengo. No puedo pedirles que levanten las manos para hacer una genkidama y acabar con la pandemia, no es tan fácil, tenemos que seguir las recomendaciones, lavarnos las manos, no saludar de beso, no abrazar y quedarnos en casa para evitar el contagio” mencionó el querido interprete.

Tras acabar con su mensaje, Castañeda entró de lleno en el papel de Goku y nuevamente dio las indicaciones sanitarias correspondientes: “Lávense las manos para hacer una genkidama y acabar con esta pandemia” dijo.

Antes de acabar el clip, el actor mandó sus mejores deseos a los fans y reiteró su cariño.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y bombardearon la cuenta de Twitter de Mario con miles de mensajes en apoyo a sus indicaciones así como tuits de agradecimiento acompañados con gifs e imágenes el popular anime.

Claro que señor goku.. pic.twitter.com/qbgEF2iJyS — Jose Luis (@usuariosinidea) March 19, 2020

