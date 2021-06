Un video que circula en redes sociales muestra a un adulto mayor que acudió a emitir su voto con todo y camilla, pues no dejó pasar la oportunidad de participar en las elecciones más grandes del país, las imágenes se volvieron virales y dejaron sorprendido a más de uno.

Los hechos presuntamente habrían ocurrido en Guadalajara, en el Instituto de la Vera-cruz según información de Telediario.

Se me salieron las lagrimas. pic.twitter.com/R5wgI5oACx — Orly64 (@Orly64) June 6, 2021

El hombre fue acompañado además de varios enfermeros y familiares que lo acompañaron hasta la mampara donde emitió su voto, todo ante la mirada de los testigos que veían sorprendidos como había llegado el señor a la votación.

#CirculaEnRedes| Video en el que se observa como una persona acudió en camilla a emitir su voto; hasta el momento se desconoce de que parte de la República pertenece #Elecciones2021 #Elecciones2021Mxpic.twitter.com/hxsa3HdPqa — xevt – xhvt (@xevtfm) June 6, 2021

En redes sociales, los usuarios aplaudieron la decisión del hombre, pues aseguraron que no había pretexto alguno para no realizar ese deber ciudadano, mientras otros mostraron su preocupación al ver el estado del hombre pues se desconoce el tipo de padecimiento que el hombre sufría, pero aparentemente no era nada relacionado con el virus SARS-CoV 2.

