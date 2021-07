Una profesora mostró su inconformidad con los alumnos irregulares y sus padres de familia, pues afirmó que ellos festejaban que pasaron de grado o se graduaron sin importar el poco compromiso con la academia: “Festejan el seis, no entregué tareas pero me gradué, bravo por el seis, soy un burro” mencionó la docente en un video difundido en redes.

La maestra también comentó que su intención no es humillar o burlarse de los estudiantes, sino generar consciencia en los padres de familia, que a raíz de las clases en línea derivadas de la pandemia de Covid-19, han criticado las estrategias educativas de los profesores, sin comprometerse con el seguimiento en casa a los jóvenes.

La profesora también informó que ella al igual que otros docentes, tuvieron que trabajar horas extra para capacitarse, aprender a manejar herramientas digitales y dar seguimiento al programa Aprende en Casa: “Me preocupa que un alumno mío diga que la maestra no le enseño nada, cuando nosotros trabajamos día y noche, nos especializamos, hicimos videos, clases en línea y muchos padres de familia no mandaron ni una evidencia” señalo en el metraje.

La crítica no sólo estuvo dirigida a los padres de familia, sino también a las autoridades educativas de la SEP, pues no les facilitaron ningún material para continuar con la enseñanza y tuvo que ser costeado con el sueldo de los profesores: “Por favor volteen a ver a los maestros, ganamos cerca de 4 mil pesos quincenales y no es posible que trabajemos más de 12 horas diarias y nos consideren huevones” comentó.

Ya que el clip fue compartido en redes sociales, inmediatamente tuvo muchas reacciones positivas por parte de los internautas, quienes aplaudieron la crítica, además invitaron a los padres de familia a dar un seguimiento constante a los menores durante el próximo ciclo escolar.

