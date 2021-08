Andra Escamilla , la persona de género no binaria que en días pasados se viralizó tras una discusión con otro estudiante por no llamarle “compañere” reapareció en redes sociales y agradeció los comentarios de apoyo de algunos internautas.

A través de sus cuenta de Tik Tok, Andra subió una serie de clips donde explicó la razón por la cual rompió en llanto en clase: “Yo había recibido mi vacuna el viernes y por los efectos secundarios, me sentía muy mal, entonces no entregué una tarea, el profe no me dio prórroga y tuve un brakedown” comentó.

Dentro del clip, Andra Escamilla también mencionó que su intención nunca fue minimizar las afectaciones del huracán que golpeó Xalapa, pero debido a que durante toda su vida académica, sus compañeros se siguen refiriendo a su persona como “ella”, esa última vez, sumada a los efectos de la inoculación fueron detonantes para su reacción.

Pese a lo viral que se volvió, Andra mencionó que no se sintió ofendida de los memes y montajes que le hicieron varios internautas con el personaje de Timmy Turner: “La verdad muchos de esos memes y montajes me dieron risa, luego voy a grabar mi video reacción” agregó.

Finalmente, pidió a los usuarios de redes, que respetaran los pronombres de las personas no binarias, pues según su experiencia, la invisibilización causa muchas secuelas a la salud mental.

