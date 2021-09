Andra ha sido sujeto de controversia en las últimas semanas al volverse viral un video donde le pide a su compañero de clase que respete la orientación con la que se identifica, el cual es el género no binario.

Con este video, se generó un debate en redes sociales sobre el lenguaje inclusivo; incluso, Andra tuvo que salir nuevamente con un video para hacerle saber a todos que su nombre era Andra, más no Andrea, Andro o Andre.

A través de un video en su cuenta de Tiktok, Andra le hizo saber a sus seguidores que a pesar que su nombre proviene del griego “ándros” el cual significa hombre.

“He visto que dicen que por qué me llamo Andra y no Andre o Andro o lo que sea. Andra viene del grieo “ándros” que significa hombre, entonces si fuera Andre o Andro, creo que sería un poco reiterativo, entonces a mi me gusta que sea con ‘A’, inicia con ‘A’, termina con ‘A’ “

