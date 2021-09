Perrito ayuda a su dueño en silla de ruedas y se vuelve viral 🐶 Antoly Derbenev, de 70 años, y su mascota Magnus, un pastor alemán, han conmovido las redes sociales. Una prueba más que confirma ese vínculo inexplicable. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre y este can lo demuestra. La historia que leerás a continuación ocurrió en la lejana Kazajistán, pero muestra por completo el amor que puede llegar a sentir un can por su dueño. En las calles de la ciudad de Taraz, Antoly Derbenev y su mascota Magnus son muy queridos por todos y conforman un equipo sinigual. Sus paseos matutinos son aplaudidos por todas las personas que transitan cerca a ellos, pues la mascota demuestra no solo ser un perro, sino un compañero y un amigo para el hombre. En Facebook se viralizó un video protagonizado por Magnus y Antoly, en el que se ve al perro raza Pastor Alemán empujar la silla de ruedas de su amo y llevarlo por las mañanas a realizar sus compras. “Es más humano que cualquiera”, así fue calificado por el propio anciano de 70 años, quien además aseguró que su mascota no lo desampara en ningún momento.