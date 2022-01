¿Quiénes son los expresidentes mexicanos que han vivido más años?

El próximo 17 de enero no sólo es el día conocido como el “Blue Monday” considerado el día más triste del año, sino también es la fecha en que el ex presidente Luis Echeverría Álvarez cumplirá 100 años, por lo que será el ex mandatario mexicano más longevo entre quienes han gobernado en México a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI.

Otra cosa que distingue a quien ocupó la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, es que ha sido el único ex presidente sometido a un proceso legal: en 2006 se giró una orden de aprehensión en su contra al ser acusado como presunto responsable de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968.

También se le investigó por otro ataque a estudiantes el 10 de junio de 1971 en la Ribera de San Cosme, en la Ciudad de México, hecho conocido como “El Halconazo”; sin embargo, debido a su edad, 84 años en ese entonces, no fue encarcelado y tres años después fue exonerado.

El segundo ex presidente más longevo fue Pedro Lascuráin Paredes, quien en 1913 fue presidente sólo por 45 minutos tras la renuncia de Francisco I. Madero por el golpe de Estado que dio Victoriano Huerta, Lascuráin murió a los 93 años en la Ciudad de México.

Emilio Portes Gil, presidente entre 1928 y 1930, murió a los 88 años en la Ciudad de México y es el tercer ex mandatario con mayor edad.

Los otros ex presidentes que sobrepasaron las ocho décadas de vida fueron:

Porfirio Díaz vivió hasta los 84 años, su última presidencia se extendió de 1884 a 1911

Pascual Ortiz Rubio falleció a los 86 años, fue presidente de 1930 a 1932

Miguel Alemán Valdés murió a los 82 años, fue presidente de 1946 a 1952

82 años, fue presidente de 1946 a 1952 Adolfo Ruíz Cortines fue presidente de 1952 a 1958 y murió a los 83 años

José López Portillo y Pacheco murió a los 83 años, su presidencia fue de 1976 a 1982

México D.F., Septiembre 1980. El presidente José López Portillo, durante su IV Informe de Gobierno. El ex mandatario se encuentra delicado de salud y en terapia intensiva. FOTO: Pedro Valtierra/CUARTOSCURO.COM

Los expresidentes con 70 años o más son:

Victoriano Huerta vivió hasta los 70 años, fue presidente de 1913 a 1914

Roque González Garza falleció a los 77 años y fue presidente interino en 1915

Adolfo de la Huerta perdió la vida a los 74 años, fue presidente en 1920

Abelardo L. Rodríguez falleció a los 77 años, fue presidente de 1932 a 1934

Lázaro Cárdenas del Río murió a los 75 años, gobernó de 1934 a 1940

Miguel de la Madrid Hurtado, murió a los 77 años y gobernó de 1982 a 1988

Carlos Salinas de Gortari tiene 73 años y fue presidente de 1988 a 1994

Ernesto Zedillo Ponce de León tiene 70 años, fue presidente de 1994 a 2000

Vicente Fox Quesada gobernó de 2000 a 2006, actualmente tiene 79 años

Entrevista con Miguel de la Madrid Hurtado en sus oficinas del Fondo de Cultura Económica. Foto: Germán Romero/Cuartoscuro Miguel de la Madrid Hurtado en sus oficinas del Fondo de Cultura Económica en agosto de 1999 Foto: Germán Romero/Cuartoscuro

Los ex mandatarios de entre 60 y 69 años son:

Francisco S. Carvajal, presidente interino tras la caída de Huerta en 1914 murió a los 61 años

Venustiano Carranza murió a los 60 años, fue presidente entre 1914 y 1920

Plutarco Elías Calles gobernó de 1924 a 1928 y falleció a los 68 años

Adolfo López Mateos perdió la vida a los 60 años, gobernó de 1958 a 1964

Gustavo Díaz Ordaz fue presidente de 1964a 1970, su muerte ocurrió a los 68 años

Los ex mandatarios de entre 50 y 59 años son:

Eulalio Gutiérrez, presidente provisional en 1914 por la Convención de Aguascalientes, murió a los 58 años

Francisco Lagos Cházaro fue presidente interino en 1915 y perdió la vida a los 54 años

Manuel Ávila Camacho falleció a los 58 años, fue presidente de 1940 a 1946

Felipe Calderón Hinojosa tiene 59 años y ocupó la presidencia de México de 2006 a 2012

Enrique Peña Nieto tiene 55 años y fue presidente de 2012 a 2018

Finalmente, Francisco I. Madero falleció asesinado a los 39 años, fue presidente de México de 1911 a 1913.