AMLO desconoce deserción escolar de más de 5 millones de alumnos desde 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que al menos cinco millones de menores de edad abandonaron la escuela durante los casi dos años de afectación de la pandemia. Esto, a pesar de llamados como los realizados por la Unión Nacional de Padres de Familia.

[ Por Covid, falta de recursos y violencia, 5 millones de infantes abandonaron la escuela ]

De acuerdo con cifras de organizaciones civiles, 2.3 millones de estudiantes del nivel básico dejaron la escuela durante el ciclo escolar 2020-2021, los cuales se suman a los tres millones de alumnos que desertaron de las aulas desde que inició la pandemia.

“No, sí han habido quienes por la pandemia no han asistido a clases, pero no en esa cantidad”, explicó el mandatario a pregunta de Publimetro. Y añadió: “Ojalá nos cuidemos, cuidemos a los niños y si no tienen síntomas hay que llevarlos a la escuela”.

Para el ciclo escolar 2019-2020, se esperaba a más de 25 millones de alumnos de educación básica y 1.2 millones de profesores para regresar a clases.

El día anterior, Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, informó que: “en lo que respecta al regreso a clases, tenemos 187 mil 832 escuelas que ahorita están trabajando y atendiendo a la población. En lo que se refiere al número de alumnos, tenemos 18 millones 404 mil 696. Y en lo referente a docentes, tenemos un millón 705 mil 831″.

Celebro que UNAM analice clases presenciales: AMLO

El presidente señaló que “ojalá y sigamos participando con las clases presenciales. Ya hasta celebro que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance, ya es un avance”.

López Obrador hizo referencia al “atraso para el país” y al “daño para los niños, para los estudiantes”, de no tener clases. “Estar encerrados, sometidos a los aparatos electrónicos, con todos esos contenidos tóxicos, promotores de violencia, pero hasta por cuestiones de salud, cuánto tiempo sentados ahí inactivos, todo el daño que eso ocasiona”, añadió.