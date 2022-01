¡Ha vuelto! Twitter reactiva cuenta de Salinas Pliego

La noche de este jueves 20 de enero, el empresario Ricardo Salinas Pliego regresó a Twitter después de que el lunes le fuera bloqueada parcialmente su cuenta en la red social por reportes de usuarios, que en su momento calificó de “personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás”.

El dueño de Grupo Salinas, celebró la recuperación de su cuenta con un mensaje en el que detalló que tras apelar “Twitter encontró que los reportes a mi cuenta fueron acciones organizadas por un grupo de llorones con cuentas bots”.

También enfatizó que su cuenta de la red social le fue devuelta intacta y aseguró que “el que se lleva se aguanta, va la mía”.

“Señores, aquí voy a seguir. I’ll be back”.

[ ¿Cómo conseguir los más de MXN 6.6 mil millones del fin de semana? ]

Con la misma imagen que en días pasados publicó, y en la que aparece con gafas oscuras y la leyenda “I’ll be back”, en alusión a la frase de “Terminator”, Ricardo Salinas la utilizó para anunciar el regreso de “The salinator” a su red social preferida: Twitter.

Pues con la buena noticia que después de apelar, la plataforma de Twitter encontró que los reportes a mi cuenta fueron acciones organizadas por un grupo de llorones con cuentas bots, por lo que me la devolvieron intacta 😌😎.



El que se lleva se aguanta, va la mía 😏. pic.twitter.com/wgOj1WckvH — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 21, 2022

Dicha imagen fue usada por el dueño de la Televisora Tv Azteca cuando anunció a principios de semana que continuaría activo en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok “leyéndolos y platicando con ustedes mientras resuelvo el tema en twitter”.

En ese entonces, el empresario expresó “a los que les duele que les diga la verdad y se oponen a todo lo que no sea como ellos quieren… no me voy a ir, aquí estoy y señores, aquí voy a seguir. I’ll be back”.

Polémico y activo en redes

Y es que el empresario dueño de Elektra se ha caracterizado por ser un personaje muy activo y polémico en las redes sociales. Ha organizado desde rifas de dinero, con motivo de su cumpleaños, ha hecho concursos de memes y hasta se ha enfrascado en discusiones con propios y extraños sobre toda clase de temas.

Justo esta semana cuando su cuenta fue bloqueada parcialmente, Ricardo Salinas señaló que un grupo de personas denunció su última publicación por “acoso selectivo” y que se percató cuando pretendía hacer un concurso de memes, pero Twitter ya no le permitió publicar.

Salinas Pliego explicó a través de otras redes sociales como Telegram y Facebook que el motivo de estar ausente tiene que ver con un bloqueo parcial en su cuenta de Twitter por denuncias de parte de “personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás”.