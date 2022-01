“Tengo un testamento político”: AMLO tras regresar a Palacio Nacional luego del cateterismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó la mañana de este sábado a Palacio Nacional luego de someterse a un cateterismo cardiaco en el Hospital Central Militar, debido a que los médicos le recomendaron realizarse el procedimiento hace unas semanas por los resultados de una prueba de esfuerzo.

AMLO explicó que todo estaba listo previo a su contagio de Covid-19; sin embargo, tuvo que posponerse hasta que se recuperara de la enfermedad.

“Los médicos decidieron que me tenía que hacer el cateterismo, ya estaba todo programado, pero en eso, me enfermo, me contagio de Covid y tuve que esperar a que pasara el Covid y ayer después de la conferencia asistí a la cita con los médicos”.

En tanto, el mandatario agradeció a los médicos militares que le prestaron su atención y subrayó que en el cateterismo no hubo necesidad de ponerle ningún “stent”, el cual se utiliza para abrir las arterias cardiacas, pues “estaban bien, sin obstrucción”. El tiempo del procedimiento fue de aproximadamente 30 minutos, detalló.

“Pasé la noche en el Hospital Central Militar y ya estoy de nuevo aquí, en Palacio, ya muy tranquilo y muy contento porque tenemos que consumar la obra de transformación”.

Debido a sus recientes padecimientos de salud, López Obrador aclaró que tiene un “testamento político” para garantizar la gobernabilidad del país, debido a que, también, sufrió un infarto hace ocho años y es atendido rutinariamente por su hipertensión.

“Quiero también decirles que tengo un testamento político; no puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar sin responsabilidad; además, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, el trabajo que es intenso sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida”

AMLO puntualizó que puede continuar con las giras de trabajo, acostumbradas cada fin de semana, para seguir con la transformación porque “hay presidente para rato”.