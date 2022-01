Canadá buscaba por lavado a ciudadano abatido en el Hotel Xcaret

Canadiense asesinado Aún no han dado con la localización del asesino. Foto: @ArielUrtaza

¡Resulto ser una fichita! Uno de los canadienses que perdió la vida este viernes 21 de enero en la balacera en el hotel Xcaret era buscado por la justicia de sus país por los delitos de lavado de dinero, tráfico de drogas, uso falso de identidad, entre otras cosas, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

De acuerdo con información publicada en 2019 por el diario Vancouver, el sujeto cuyo pasaporte lo identificaba como Robert James Dinh, tenía un largo historial delictivo en Canadá.

Según el diario Robert Dinh o Cong Dinh, en ese entonces de 32 años de edad, era era buscado por el delito de lavado de dinero.

[ El tamal, ¿qué tanto sabes sobre su origen? ]

Al principio se creía que Dinh había huido a Vietnam, por ello la policía de Canadá, en coordinación con el programa Be On the Lookout, ofreció una recompensa de 50 mil dólares para quien diera información relevante para la detención de Cong Dinh.

Además, la justicia canadiense informó que el sospechoso era investigado por los delitos de presunto lavado de dinero y que pertenecía a un grupo delincuente vietnamita que operaba en Estados Unidos y Canadá.

“Supuestamente estaba transportando éxtasis y mariguana al sur de Estados Unidos, así como cocaína al norte de Canadá, y tenía afiliados en California, México, Australia, Vietnam y en todo Canadá”, comentó Keith Finn, policía de Canadá.

Lamentablemente el viernes 21 de enero en el Hotel Xcaret en la Rivera Maya, Roberth Dinh o Cong Dinh fue asesinado junto con otro hombre identificado como Thomas Cherukara, quien también tenía antecedentes criminales en el país norteamericano; la sobreviviente al ataque, que permanece en un hospital de Playa del Carmen, fue identificada como Jessica Sahadee.

Al momento, el asesino continúa prófugo, pero las autoridades continúan en su búsqueda.