Estos son los periodistas mexicanos que han sido asesinados en lo que va del año 2022 en México

Fungir la labor de periodista en México es sinónimo de muerte, y es que apenas en enero de 2022, tres periodistas han sido asesinados.

De acuerdo con Periodistas Sin Fronteras (RSF), junto con Afganistán, México es uno de los países más peligrosos para los periodistas. Y es que tan sólo en 2021 se registraron 7 asesinatos a comunicadores.

Apenas va terminando el primer mes de este año 2022, y los nombres de Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez y José Luis Gamboa desafortunadamente han entrado en la lista de periodistas asesinados, dos de ellos en la misma semana en Tijuana, Baja California.

Lourdes Maldonado

Fue el 26 de marzo de 2019, cuando la comunicadora se presentó como reportera del semanario Séptimo Día y le expuso al presidente Andrés Manuel López Obrado en su conferencia mañanera una situación legal que incluía a un “personaje fuerte de la política”, quien se supo era Jaime Bonilla, ex gobernador de ese estado por Morena, con quien mantenía un litigio por un despido injustificado y falta de pago por parte de una de sus empresas.

“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el lado a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra absolutamente, entonces vengo a pedir ese apoyo, esa justicia. Lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya hasta metió un amparo, pero con este poderoso personaje, nada o poco, puedo hacer sin su apoyo señor Presidente”, dijo la periodista.

Ante ello López Obrador, le respondió que le pediría a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, que la atendiera y la apoyaran “para que se pida justicia, que no haya influyentismo y se actué en el marco de la ley”.

Posteriormente, Maldonado López llevó una demanda laboral (durante seis años) contra la empresa de radio y tv PSN de Jaime Bonilla. Apenas hace unos días, la periodista ganó esta demanda y obligó a la empresa a pagar sueldos caídos y otros daños.

Lamentablemente, el 23 de enero Lourdes Maldonado fue asesinada a bordo de su auto, cuando llegaba al estacionamiento de su casa, en la misma semana del asesinato del fotoperiodista, Margarito Martínez.

Margarito Martínez

Respecto al comunicador Margarito Mártinez Esquivel, el fotoperiodista fue asesinado frente a su casa en Tijuana, Baja California en la tarde del 17 de enero.

Martínez era de los pocos que cubría la nota roja en esta ciudad, sobre todo en una de las colonias más violentas del país: la Sánchez Taboada.

Compartía sus fotos y trabajo con medios como semanario Zeta, la Jornada de Baja California o Punto Norte.

Cabe recordar que el periodista Margarito Martínez había solicitado el pasado 13 de diciembre ser integrado Mecanismo de Protección tras amenazas de un expolicía.

Un día después de su asesinato, se dio a conocer el video donde el comunicador era amenazado de muerte.

Dicho video lo dio a conocer el presentador Ciro Gómez Leyva en su noticiero, y en el se puede observar como Margarito Martínez era amenazado.

“A mí no me interesa que tengas 20 años de experiencia como reportero yo soy comunicador, a mí me pagan porque la gente sepa la verdad. Qué tú tengas la página de Tijuana en Guerra quemando malandros a mí no me interesa... pero mis carros no me los vuelvas a exhibir en los medios que andes diciendo que soy el halcón de La Sánchez”, se escucha en la videograbación

El fotoperiodista Margarito Martínez fue asesinado afuera de su casa en #Tijuana, #BC. Hace un mes, habría solicitado protección a periodistas por este video donde otro reportero lo acusa de ser el administrador de páginas que exponían a delincuentes: pic.twitter.com/RsX2eKyqqK — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 18, 2022

José Luis Gamboa Arenas

José Luis Gamboa murió el pasado 10 de enero en Veracruz tras ser atacado con un arma blanca durante un supuesto asalto, confirmaron el lunes organizaciones humanitarias.

Gamboa, quien se desempeñaba como director del diario digital Inforegio, fue hallado malherido en una calle del fraccionamiento Floresta, estado de Veracruz, tras un presunto asalto, y posteriormente fue llevado a un hospital donde falleció el 10 enero, indicaron medios locales.

Al condenar el hecho el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), dijo en su cuenta de Twitter que el cuerpo de Gamboa fue localizado a inicios de la semana pasada pero que no fue hasta el 14 de enero que fue identificado.