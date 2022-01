“Ni tintas medias, ni simulaciones en justicia”, asegura magistrado Sodi

“La justicia como expresión suprema del derecho debe triunfar plenamente, ni a medias, ni con simulaciones. Así como no existe un Estado de Derecho de excepción, tampoco existe la justicia de excepción”, expresó el titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar.

Tras rendir su Segundo Informe Desarrollo Estratégico 2021, Sodi Cuellar señaló que durante este año, se rompieron paradigmas y se fomentó la justicia como actividad esencial que no admite demora ni puede suspenderse.

En Palacio de Justicia de Toluca, el Magistrado Presidente afirmó que en 2021 se atendieron líneas prioritarias, para orientar la administración de justicia en perspectiva de género con enfoque a sectores vulnerables, acciones afirmativas en favor de la paridad, entre otras,

Informó que el Juzgado en línea Especializado en Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, emitió 382 medidas y el de Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección, ratificó 456 acciones, todas ellas para salvaguardar la integridad de las víctimas.

Acompañado del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, destacó la publicación de la convocatoria exclusiva para mujeres, a fin de ocupar el cargo de magistradas, así como, dijo, que en ocho meses de aplicación de la Ley de Amnistía, se brindó una segunda oportunidad de vida a dos mil 119 personas privadas de la libertad.

Además, precisó que en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas se priorizaron la Mediación y la Conciliación como mecanismos alternativos para la efectiva solución de conflictos, atendiendo 18 mil 208 procesos, 17 mil 711 se concluyeron.

Avances por las familias mexiquenses

El informe fue transmitido por Facebook Live y por la página oficial https://www.pjedomex.gob.mx/, el titular del Consejo de la Judicatura expresó que la justicia debe ser conocedora para que no la engañen, leal para que no la seduzcan, honesta para que no la compren.

Por su parte, el Gobernador Del Mazo Maza reconoció el trabajo del Magistrado Presidente por su dedicación, constancia, vocación de servicio y los logros alcanzados durante el 2021.

A este segundo informe asistieron las y los consejeros de la Judicatura, el diputado Valentín González Bautista, presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, el alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, el titular de la Conatrib, Rafael Guerra Álvarez.

Así como el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, la titular de la CODHEM, Myrna Araceli García Morón, el fiscal general de Justicia de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez, el comisionado presidente del Infoem, José Martínez Vilchis, entre otros.