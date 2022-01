Cargos, encargos y sueldazos: Conoce a los ‘reporteros’ de la mañanera que buscaron ‘hueso’

Este jueves ocurrió un cambio en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sería uno más, de no ser por el perfil de la persona designada. Se trata de Nuria Fernández, quien hasta hace unos meses acudió a la conferencia de prensa matutina como representante del medio “La Karakola”, y ahora será titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Fernández, reconocida por el presidente desde su primera intervención el 23 de octubre de 2019, se suma a la lista de reporteros que han dado el salto a la escena pública, buscando cargos públicos, algunos de ellos, por designación directa del mismo presidente López Obrador.

Se espera que, como titular del DIF, Nuria Fernández reciba un sueldo bruto mensual de 149 mil 251 pesos, cuyo valor neto estimado (libres de impuestos) quedaría en 103 mil 729 pesos con 45 centavos; que es lo que recibe -según Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública- la saliente titular del DIF, María del Rocío García Pérez.

Nuria, ¡Qué gusto de verte!

“A ver, Nuria, me da muchísimo gusto verte”, dijo López Obrador aquél 23 de octubre. “Yo creo que ya acabé con tu participación, pero no sabes, tenía ganas, muchas ganas de decirte desde que estoy viendo que vienes a la conferencia, decirte que me da muchísimo gusto, sinceramente no me aguanté ahora para decirte que me da mucho gusto verte”, comentó.

Con cada intervención, la comunicadora destacó en redes sociales en su momento. Ejemplo de ello fue el 29 de septiembre de 2021, cuando dijo: “Tengo dos preguntas, pero primero quisiera hacer un comentario y es citar un tuit que publicaron los amigos de Alfredo Jalife, que dice así: ‘¿Dónde están las feministas cuando fue insultada desde un machismo y una violencia verbal de género extrema Beatriz Gutiérrez Mueller?’ Dejo la pregunta en el aire, ¿dónde estaban las feministas?, ¿dónde están las feministas que pueden apoyar a una persona que es acosada, insultada, como lo fue Beatriz Gutiérrez Mueller? Sólo quiero dejarlo ahí”, comentó.

Después de la intervención del presidente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Fernández mencionó: “Como una bocanada de aire fresco sobre el letargo en el que están a veces los organismos internacionales, fue la intervención suya en el Consejo de Seguridad de la ONU proponiendo este plan, Plan Mundial para la Fraternidad y el Bienestar”.

AMLO explicó que la primera acción de Nuria Fernández como titular del DIF será informar cómo están los albergues de menores de edad. “Tenemos pendiente lo del plan de atención a niñas, niños de la calle, que hicimos el compromiso, y seguir con las adopciones, procurando que se garantice el que tengan su hogar las niñas, los niños, y que los quieran mucho. Vamos a pedirle a Nuria que venga en unos 15 días”, finalizó.

Otros periodistas que han dado el salto a ser funcionarios públicos.

Isabel Arvide. Polémica reportera y escritora, Arvide fue nombrada cónsul de México en Estambul (Turquía) por el presidente en 2019. Ha protagonizado escándalos como gritar “¡Viva López Obrador!” durante la ceremonia para conmemorar la Independencia de México y fue exhibida por personal del Consulado por los malos tratos.

Abrimos el Consulado, medio sepultados en nieve. Muy pocos comercios y oficinas abrieron hoy en Estambul pic.twitter.com/TfSUxtsmND — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) January 25, 2022

Como cónsul de México en Estambul, la periodista independiente cuenta con un sueldo de 8 mil 590 euros; que al tipo de cambio de enero de 2022 da un total de 198 mil 851 pesos mexicanos; más que el presidente o que el canciller Marcelo Ebrard. También cuenta con un seguro de gastos médicos, prestación que ningún secretario de Estado ni funcionario de alto nivel de la cuarta transformación tiene, por la política de austeridad implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Paul Velázquez. Quien dejó el micrófono -y el parche- que le caracterizaba en las conferencias matutinas fue Paul Velázquez. Originario de Sinaloa, destacó entre los demás asistentes tras haber sido víctima de un atentado, en donde recibió un disparo en el cuello el 19 de diciembre de 2019.

El bloguero era conocido por sus críticas en redes sociales y asistir a la conferencia de prensa de AMLO. Durante su recuperación, continuó asistiendo y tuvo fuertes enfrentamientos, especialmente con reporteras, a las que llamó “prostitutas” e incluso deseó -en un video público- en que recibieran un balazo, como le sucedió a él. Utilizar el parche en el ojo sin necesitarlo también le fue fuertemente criticado.

Paul Velázquez Realizó el registro por Morena, partido con el que cortó lazos en 2021. (Redes Sociales)

En las elecciones de 2021, anunció su intención de registrarse como aspirante a candidato a diputado plurinominal por Morena.

Juncal Solano. La conductora del canal de YouTube “El Charro Político”, también contendió por la candidatura al Congreso Local por el Distrito 6; la cual perdió. Era la más conocida de un grupo de youtubers pro AMLO que se volvieron candidatos, por haber acudido a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Juncal Solano La youtuber tomó con humor no resultar electa. (Redes sociales )

La youtuber y estudiante de la carrera de Derecho, perdió la elección y lo tomó con humor. En un comentario -y con la foto de su perro- publicó que “no le tocó hueso”.

“Gracias a todos por tanto apoyo, la lucha seguirá. ¡No se necesita de un cargo público para demostrar que querer es poder!”, afirmó.