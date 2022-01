Parque del Jaguar se desarrollará sin hacer expropiaciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el desarrollo del Parque del Jaguar, en Quintana Roo y que tendría como máximo un área de dos mil hectáreas, aunque la primera etapa sólo sería la mitad y descartó que se vayan a realizar expropiaciones para ello, ya que de ser necesario se comprarían terrenos.

“Quiero aclarar que se hablan de más de dos mil hectáreas, es lo que potencialmente puede considerarse como reserva, quiero dejar claro que no habrá ninguna expropiación porque si no nuestros adversarios van a decir que somos como Porfirio Díaz y vamos a invadir ejidos o pequeñas propiedades”.

Para dicha zona de protección ambiental se contó con la donación del terreno del gobierno estatal, pero en caso de necesitarse más tierra se llegarán a los acuerdos necesarios, de indemnización e incluso de compra, pero la etapa inicial sólo sería de mil hectáreas.

También destacó que ya se adquirieron mil 200 hectáreas para la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, el cual se inaugurará en diciembre de 2023, al igual que el Tren Maya, aunque reconoció que hay varios tramos de esa obra que no han comenzado a construirse, tras la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles esa situación cambiará.

Ya que los ingenieros militares que trabajan en la terminal aérea, una vez que sea entregada, se trasladarán a Quinta Roo para construir los tramos faltantes del Tren Maya, que consisten de Escárcega a Tulum.

“Es una inversión que corresponde a Quintana Roo por 70 mil millones de pesos, esto no creo que haya sucedido antes a pesar del impulso de la federación, una obra que no es crédito, sino presupuesto público, no va a quedar deuda, sea a entregar el tren para su operación sin deuda, com mil 500 kilómetros que comprende Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, concluyó.