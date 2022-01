Senadores preparan ‘muro’ contra la reforma eléctrica; ‘debe rectificarse’

En el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, los grupos parlamentarios autollamados de oposición abrieron un bloque para frenar la aprobación de la reforma eléctrica.

Bajo el argumento de que la reforma que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene varias deficiencias, senadores del PAN, PRI, PRD y PVEM alistan una serie de modificaciones que propondrá n una vez que inicie la discusión.

En entrevista con Publimetro, el senador de Acción Nacional, Erandi Bermúdez, aseguró que los términos que planeta la reforma ocasionarán más problemas que soluciones, por lo que buscarán que se modifiquen párrafos y comas a lo que mandó el titular del Ejecutivo federal.

No estamos de acuerdo en aprobar la reforma eléctrica, escuché los comentarios del secretario de Gobernación y no son suficientes. Basta con recordar que así sucedió con la Guardia Nacional, nosotros estuvimos de acuerdo a tal grado que todos los senadores del PAN votaron a favor, pero el presidente incumplió, no cometeremos el mismo error ahora.

— Sentenció el legislador.