Nahle ataja críticas; sentencia que “no se expropiará ni un tornillo” por reforma eléctrica

Ante la lluvia de críticas de diferentes sectores en los últimos meses, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que no habrá daños colaterales una vez que entre en vigor la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, la funcionaria federal afirmó que no se van a indemnizar a los productores de electricidad privados.

No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no le vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más le decimos ustedes se quedan en esta parte.

— Atizó durante su intervención.