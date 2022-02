López-Gatell salió ‘muy gallo’ para el combate en la pandemia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó la defensa del manejo de la pandemia y la designación del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud como zar de la misma, afirmando que asume la responsabilidad histórica y que López-Gatell “salió gallito” para enfrentar a la oposición.

“En todos los casos el presidente tiene responsabilidad. Puede ser que no sea culpable, pero soy responsable y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas”, comentó el presidente.

Tras señalar los avances en vacunación, el presidente consideró “lamentable” que “se llegue a desear que nos vaya mal” por “fobia política”.

“Estaban esperando -como zopilotes- que se saliera de control la pandemia. Imagínense el escándalo, el escarnio. Por eso sostengo que no tienen autoridad moral, no tienen escrúpulos morales de ninguna índole, lo único que les importa es el dinero, los obnubila; y su mentalidad, su pensamiento conservador también los ciega por completo”, consideró.

“Sí soy el responsable, nada más que tengo mi conciencia tranquila. A mí siempre me ha ayudado eso. En términos eclesiásticos, no laicos, me confieso yo mismo todos los días o cada dos días o cada tres días o cada semana y si veo que cometí un error, busco enmendarlo y hasta ofrecer disculpas y actuar con humildad y, si no, no me siento bien con mi conciencia. Por eso hablo de que nuestro tribunal, el más importante, es la conciencia”, añadió.

Finalmente, el presidente dio un espaldarazo a López-Gatell: “La agarraron contra Hugo porque él es el que nos ayudó. Imagínense si no tenemos a un experto, pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo; nos acaban. Porque puede haber hasta mejores, los hay en el gobierno, científicos, especialistas, pero ¿cómo explican?, y en una pandemia, que tiene que ver con todos, lo fundamental es la comunicación”, destacando: “la molestia de nuestros adversarios es que querían agarrar un pollito y les salió gallo, para explicarlo pues, así, de manera coloquial”.