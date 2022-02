López-Gatell ve el fin de la cuarta ola, pese a incremento en mortalidad

Los recientes indicadores indican que la cuarta ola de la pandemia de Covid-19 está llegando a su fin, consideró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina de este martes, López-Gatell explicó que, respecto a la epidemia, específicamente sobre la cuarta ola. México registró una reducción del 31% en los casos estimados durante la quinta semana del año. Lo cual, es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales y la reducción del porcentaje de positividad.

“Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto acmé y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de Covid-19 en México, dominada por la variante ómicron y ya nos encontramos en la fase de descenso”, comentó el subsecretario.

Por lo tanto, es esperable que esta fase de descenso se mantenga en las siguientes semanas “pero es definitivamente una señal muy positiva”.

Sin embargo, la mortalidad sigue en una tendencia a la alza. Según explicó el subsecretario, existen casos de personas hospitalizadas que tuvieron que permanecer más tiempo y algunas desafortunadamente perdieron la vida. “Recordamos que esta ha sido una fase de la epidemia muy caracterizada por los no vacunados. Quien llega al hospital y quien pierde la vida es con toda probabilidad una persona que no se vacunó o no se puso el esquema completo”, comentó López-Gatell.

Avanza vacunación en México

El subsecretario indicó que en México se han aplicado 166 millones 102 mil 210 dosis de vacunas, las cuales han sido aplicadas en 83.6 millones de personas. Por lo tanto, 94% de la población elegible del país ya cuenta con el esquema completo, y sólo falta por completar el 6%.

La cobertura de vacunación en el país es del 89%. Al mismo tiempo, avanza la aplicación de dosis de refuerzo, llegando a 105% en el personal médico, muchos de los cuales se vacunaron como adultos mayores, y al 63% en adultos mayores.