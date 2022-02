AMLO le responde a Pedro Sola: “Yo no soy un ambicioso vulgar”

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al conductor Pedro Sola -sin decir su nombre-, quien este jueves publicó un tuit señalando que en sus 75 años de vida jamás había percibido que el país estuviera sumido en el caos.

“Dicen que está mal el gobierno. Ayer estaba viendo el mensaje de un comunicador diciendo que él tenía 75 años de edad y que nunca había visto una situación tan crítica en México, que era un caos todo. Si es así, como él lo señala, pues va a haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos y que ya ponga orden en el caos. Y esa oportunidad se va a tener con la consulta [de revocación de mandato]”, señaló López Obrador.

Este jueves, Pedro Sola publicó en Twitter: “Nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida pero y los que apenas van entrando? Triste realidad y tal parece que sin solución”.

AMLO consideró que en la consulta de revocación del mandato, al pueblo se le va a decir “‘¿Quién es el responsable en el caos, -aceptando sin conceder-? Pues el Presidente”, pues hay una gran oportunidad si él no está de acuerdo -así como muchos otros-. Entonces, a votar y para afuera el presidente”, consideró López Obrador.

Tweet de Pedro Sola Este fue el mensaje al que respondió el presidente. (Twitter)

Insistió: “Hay quienes piensan que no es así como él lo señala. Entonces van a votar para decir “Que siga el presidente”. ¿Quién manda en la democracia?”

El presidente también consideró: “Lo que me llama la atención es que dicen que está todo mal, pero que no quieren la consulta, que ¿para qué se hace? No. Si está mal, pues hay que corregir. Yo no soy un ambicioso vulgar, yo no voy a encapricharme”, añadió.

Finalmente, el presidente consideró que su objetivo con la consulta popular no es salir victorioso, si no, el proceso en sí mismo. “Yo no voy a decir voten por mí. Yo espero que los conservadores, o los que se creen fifís, porque tampoco son tan especiales, pues que llamen a votar”.