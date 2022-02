No hay pruebas de nada, mis hijos no tienen participación en el gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró, nuevamente, que sus hijos no cuentan con ninguna influencia en el gobierno que encabeza, luego de la publicación de un reportaje que sacó a la luz la vida de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston y la supuesta relación con una empresa contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), Baker Hughes.

“No hay pruebas de nada, absolutamente, mis hijos no tienen participación en el gobierno, he sido muy claro de que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción, con la impunidad, para que no haya influyentismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política y hemos actuado con honestidad”, aseguró en su conferencia mañanera.

En este sentido, el mandatario mexicano subrayó que, ante la molestia de algunos sectores por expresar su opinión, él ejerce su derecho a la libertad de expresión y el derecho de réplica en referencia a sus comentarios sobre la investigación acerca de su hijo y pareja.

“Ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi derecho de réplica señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza la misma máxima del hampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna y que en el reportaje que habló sobre la renta de la casa de Houston, llegó a decir que era el equivalente a la ‘Casa Blanca’ y ya tiene tiempo con esa actitudes porque simularon por años”, expresó.

Entretanto, subrayó que el país se encuentra en una época de definiciones, donde no cabe la neutralidad, las simulaciones o la hipocresía “porque eso es parte del conservadurismo” y recalcó su libertad para defenderse de las “calumnias” de la prensa o sus opositores.

“Cuando se calumnia, ¿por qué me voy a quedar callado?, ¿no soy libre? ¿Voy a aceptar que mientan, que calumnien, que dañen el proyecto de transformación?”.