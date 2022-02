Explica AMLO pausa diplomática con España; “No hablé de ruptura”

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una ruptura de relaciones diplomáticas con España, tras haber solicitado una pausa diplomática en las relaciones. El mandatario insistió en “serenar” las relaciones ya que hubo empresas españolas que vieron a México como “tierra de conquista” e incluso deberían de ofrecer disculpas.

“Somos respetuosos del pueblo español, pero en el periodo neoliberal las empresas españolas abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo, ayer dije que vamos a tener una pausa y no una ruptura”, comentó el presidente.

AMLO explicó que “cada sexenio había una empresa favorita” y puso como ejemplo a Iberdrola, OHL y Repsol.

“Iberdrola fue tratada con privilegios. Cuando vino el presidente del Consejo de esta empresa y hablamos, él -no entendiendo de que ya son otros tiempos- me insistía en que todo era legal”, comentó López Obrador. Añadió que “Iberdrola se convirtió en una especie de monopolio y nos han ofendido a los mexicanos. No sólo es el que trabajen estos ex funcionarios, si no lo que nos cuesta. Estamos hablando de subsidios, dinero del presupuesto que en vez de beneficiar al pueblo, se usa para estas empresas”, añadió.

Sobre su propuesta de pausa en las relaciones diplomáticas, AMLO explicó que no se trata de una ruptura. “Por el bien de nuestros pueblos, vamos a tener una pausa. No hablé de ruptura. Vamos a serenar la relación. Que ya no se esté pensando en saquear a México. Ya pasó, ya saquearon y deberían de ofrecer disculpas”, consideró el presidente quien concluyó: “Tenemos que respetarnos. No es xenofobia”.

“Se rasgan las vestiduras de lo que dije, pero el que era presidente de Bancomer se pronunció en contra mía, diciendo que yo era un populista. ¿Ven cómo se sentían los dueños del país?”, expresó.