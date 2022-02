Esto gana Loret de Mola, según AMLO

El conflicto del presidente Andrés Manuel López Obrador con el periodista Carlos Loret de Mola escaló a un nuevo nivel este viernes, cuando el mandatario presentó los supuestos ingresos anuales que tiene el comunicador.

El mandatario afirmó que Loret de Mola gana más de 35 millones de pesos anuales, en ingresos de las empresas Radiópolis (W Radio), El Universal, LatinUs y el periódico Washington Post. López Obrador también lo comparó con los dos millones 11 mil pesos que percibe de salario.

Supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola (Presidencia de la República)

“Loret de Mola [es un] mercenario, golpeador, corrupto, en sentido estricto ni siquiera es periodista”, comentó López Obrador.

“Le estoy pidiendo que diga cuánto gana y ayer contestó por fin. Contestó que primero diga mi hijo cuánto gana: José Ramón tiene 40 años, es independiente, y no tiene que ver con el Gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos. Ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México, de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ninguna de esas lacras y no le voy a fallar al pueblo. Espero que José Ramón conteste, ya es grande, que diga de qué vive”, dijo López Obrador en la conferencia.

El mandatario también afirmó que las investigaciones sobre los ingresos y empresas de sus hijos, en realidad son ataques dirigidos hacia él. “¿Con qué autoridad moral el señor Loret de Mola me va a cuestionar, si lo que he estimado más importante en mi vida es mi honestidad? Y por eso le pregunté: “¿Cuánto gana usted?” porque para enjuiciar a alguien públicamente se necesita tener autoridad moral. No es posible, no resiste uno. ¿Cuál es mi escudo? Mi honestidad”, comentó.

En Twitter, Carlos Loret de Mola consideró falsa la información proporcionada por el presidente: “¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019.”