AMLO asegura que hubo una compra de bots en Twitter por la tendencia “Todos somos Loret”

Luego de que el viernes pasado usuarios de Twitter organizaron un “mitin digital” denominado “Todos Somos Loret”, en apoyo a Carlos Loret de Mola porque el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los supuestos ingresos del periodista, el titular del Ejecutivo no descartó “bots”.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador celebró que tuiteros hayan organizado el espacio en la red social, pero no descartó la compra de “bots” en el apoyo al columnista de EL UNIVERSAL.

“Yo hasta celebro, la verdad. Me dio gusto de que echaron a andar un mensaje, promovieron un mensaje para que todos pusieran algo así como ‘Yo soy Loret, todos somos Loret’. ¡Imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza.

“Afortunadamente no fueron muchos, porque hay unos, pues muy vivillos que ahí andan todavía ensarapados, pero otros que ya sabemos, desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzarlos, son conservadores, lo importante es que ahora ya se están quitando la máscara”, expresó López Obrador.

“El asunto es golpear y hay mucho dinero de por medio, mucho dinero de por medio y no tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales, pero aun así celebro que son pocos los que son como Loret porque somos millones de mexicanos y no fueron millones”, añadió.

El Presidente acusó que los expresidente Felipe Calderón y Vicente Fox participaron en el foro “Todos somos Loret”.

Dijo que el escritor Héctor Aguilar Camín y el historiador Enrique Krauze, “ellos son Loret”. Es un timbre de orgullo enfrentar a esta mafia de poder económico y político, señaló.

Aclaró López Obrador que no desprecia al conservadurismo en México, que tiene mucha fuerza en México y el mundo.

“¡Miren esto! ¿Lo sabía la gente? ¿Lo sabía el pueblo de México, de que este señor tiene ingresos como periodista por 35 millones de pesos al año? Dos millones y medio de pesos al mes, quién gana eso, un científico, un intelectual. ¡El presidente gana pues 10 veces menos!”

“¿Y por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción”, expresó López Obrador sobre Loret de Mola.

Tras los datos personales exhibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, este viernes se realizó el primer Space en Twitter con más de 60 mil figuras públicas, políticas, así como empresarios y periodistas de México.

Con el hashtag #TodosSomosLoret, la cuenta Sociedad Civil México creó el foro con más de 60 mil cuentas conectadas al mismo tiempo.

Entre los oradores estuvieron Margarita Zavala, Raymundo Riva Palacio, Sandra Romandía, Denise Dresser, Margarita Zavala, Lilly Tellez, Alejandro Martí y José Narro Robles. También famosos como “El Buki”, Héctor Suárez Gomis, Martha Debayle, Anette Michel, el influencer Paco de Miguel, Celia Lora y Mauricio Barcelata.

Los hablantes se solidarizaron con Carlos Loret de Mola y agradecieron que se esté llevando a cabo este mitin “inédito, nunca se había realizado una reunión de esta naturaleza con tantas figuras y ciudadanos convocada por la sociedad civil”, expresó Ana Lucía, una de las responsables del Space.

¿Qué es un Space en Twitter?

Los Twitter Spaces son salas de audio en tiempo real y el único requisito para activar la función es tener más de 600 seguidores en el perfil.

La versión actual es una de las primeras etapas del proyecto que pretende que cualquier usuario con una cuenta pueda unirse, escuchar y hablar en un Espacio en Twitter para iOS y Android.

Los Spaces o Espacios son públicos, por lo que cualquiera puede unirse como oyente. A un Espacio se pueden invitar oyentes con un Mensaje Directo con un enlace, mediante un Tweet o al compartir un enlace en otro lugar.

En un “Espacio” pueden hablar hasta 13 personas (incluido el administrador y dos coadministradores) en cualquier momento.

Sólo los administradores pueden dar el acceso al micrófono (capacidad de hablar) a los participantes; para ello, se activa la función “Permitir acceso al micrófono”.