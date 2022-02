Exige AMLO al INAI que revele ingresos de Loret de Mola y de su familia

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una carta enviada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la que solicitó que revelen los ingresos de Carlos Loret de Mola y de sus familiares, tras la publicación de un reportaje elaborado entre LatinUs y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el que muestran las lujosas casas en las que vivió su hijo José Ramón López Beltrán, en Houston, Texas.

“Lo que yo estoy dando a conocer tiene que ver con dinero público. Es que ahí está LatinUs, están metidos con el negocio de las medicinas. SI por eso es interesante la investigación. Porque, los que le vendían medicinas a los Gobiernos ya no les venden, y ¿quiénes son? Políticos del antiguo régimen vinculados a estos periodistas”.

[ ¿Cuáles son los límites en el conflicto AMLO vs. Loret de Mola? ]

El mandatario afirmó que, de acuerdo con su evaluación, organismos autónomos como el INAI son “independientes al pueblo” y que no deberían de continuar; por eso afirmó que esperará la respuesta del organismo.

“A ver con qué salen”, dijo el mandatario, quien afirmó en su misiva que Loret de Mola “se ha dedicado de manera permanente a calumniarme y afectar mi calidad moral y detener el proceso de transformación del país”.

“Yo estoy haciendo una solicitud, se va a dar a conocer el día de hoy para que la oficina de Transparencia nos informe sobre los ingresos del señor Loret de Mola, a ver qué nos contesta. Envié esta carta, y no es un asunto personal. Yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe haber excepciones, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas. La mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría, pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico, que obtiene muchísimo dinero y son un grupo de golpeadores”, acusó el mandatario.

En la carta, dirigida a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, AMLO acusó que Loret de Mola se ha dedicado a calumniarlo para afectar su autoridad moral.

Por lo tanto, López Obrador solicitó al INAI que investigue el origen de la riqueza del periodista, revisando el Registro de la Propiedad o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Como ciudadano y Presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares”, dice la misiva.

“También solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”, concluyó, sentenciando: “Si ustedes no pueden, ustedes díganme si puedo dar a conocer la información”.

Cada que explica, se hunde más: Loret de Mola

El periodista respondió al nuevo ataque a través de un mensaje de Twitter. “¿Por qué el presidente está fuera de sí? ¿Por qué los ataques ahora hasta mi esposa? Sencillo: no puede explicar las casonas de su hijo José Ramón en Houston. Porque cada que explica, se hunde más. Por eso abusa de su poder. Está arrinconado, desesperado, en caída libre”