AMLO exige que Aristegui, Jorge Ramos y Ciro Gómez Leyva también revelen sus sueldos

Como parte de sus respuestas en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que otros periodistas como Carmen Aristegui, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Jorge Ramos den a conocer sus suelos, “sin la necesidad” de que intervenga -en su caso- el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Aquí es evidente cómo los medios han inflado a personajes y los han llevado al Gobierno y cómo ha jugado un papel de destrucción de quienes consideran un peligro para México, o un peligro para sus intereses”, comentó el mandatario. “En el caso Loret de Mola, no es un asunto de afectar o dar a conocer lo que gana un periodista. Es que ese periodista está vinculado, entre otros negocios, con la venta de medicinas y equipos médicos. Y así otros”.

El presidente pidió que, “sin necesidad de que intervenga transparencia”, por ética, los periodistas Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga, Jorge Ramos y Ciro Gómez Leyva deberían de informar cuánto ganan. “A lo mejor [la información] de sus bienes pues no, aunque también ayudaría mucho saber. Están representando a sus intereses, no representan al Pueblo,representan a intereses creados. No hay ningún problema con que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien, porque estamos en una época de mentiras -de Guerra Sucia-. No importa, pero que la gente tenga información”.

[ INAI no puede transparentar datos personales de Loret de Mola, afirma el Consejo Consultivo ]

El presidente criticó que sólo puedan emitirse información de funcionarios públicos. “Dicen “ellos son privados” ¡No! Sus ingresos tienen que ver con el presupuesto, con bienes públicos y con la política, que es un oficio público. Ayudaría mucho para entender bien lo que está sucediendo”, concluyó.

[ Tips para surtir tu alacena ]