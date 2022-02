Lilly Téllez arremete contra AMLO por pisotear la Constitución; lo quiere meter a la cárcel

La senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez calificó al presidente como “violador serial de la Constitución” y defendió al conductor Carlos Loret de Mola, bajo el argumento de haberlo colocado en un delicado supuesto de carácter penal por la intimidación de periodistas.

Durante la Sesión de la Cámara de Diputados, la abanderada del partido azul, lo llamó también ignorante por pedirle al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que revele los ingresos de Carlos Loret de Mola, lo cual no puede hacer la institución porque son particulares.

“Señor presidente López Obrador, aunque sea popular, aunque sea querido y apoyado, aunque no sacie su sed de venganza, aunque madrugue, aunque coma garnachas y nos someta a sus santas peroratas diarias, aunque se pelee en España, con los videojuegos, con las clases medias, con los científicos, con la UNAM, el CIDE, los papás de los niños con cáncer, salude a la mamá del Chapo y le rinda mil veces honores y aunque le griten ¡presidente! Y, por más que engañe a la pobre gente, no está por encima de la ley, porque, aunque viva en un Palacio, señor presidente, usted no es rey”, relató.

El Presidente es un violador serial de la Constitución.

Al creer que “encarna la Patria” se sitúa por encima de la ley, como si fuera rey 👇🏻 pic.twitter.com/p2sfA0CWhs — Lilly Téllez (@LillyTellez) February 17, 2022

SI FUERA PRESIDENTA LO METERÍA A LA CÁRCEL

Más tarde, en su space de Twitter ‘Sen. Lilly Téllez: Encuentro con @SocCivilMx’, Lily Téllez aseguró que si ella fuera la presidenta de la nación, le encantaría meter a la cárcel al presidente Obrador por ser “un violador serial de la constitución”.

En el espacio, la ex de Morena aseguró que no descarta aventarse a la contienda por la candidatura de su partido por la presidencia de México en 2024.

“No hay nada que me gustaría más, que meter a la cárcel a López Obrador, a su gabinete y otras personas”, declaró.

Asimismo, reconoció que este acto no sería por venganza sino como acto de justicia. “No es un acto de ninguna venganza, es de justicia, quiero que el sea el primer presidente de México tras las rejas”, aseguró.