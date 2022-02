Contrato de renta de la vivienda del hijo de AMLO no está registrado: MCCI

El tema de la casa en la que habitó José Ramón López Beltrán aún no está cerrado, pues según dio a conocer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) nunca se registró un contrato de renta en un sistema que usan los agentes inmobiliarios de Texas.

La organización consultó a tres agentes inmobiliarios, quienes explicaron que la operación de la renta del inmueble, que en la actualidad tiene un costo comercial de un millón de dólares, alrededor de 20 millones de pesos, debe llevar un procedimiento establecido.

Los agentes explicaron que las operaciones de renta de viviendas debe registrarse en el sistema MLS (Multiple Listing Service) de HAR (Houston Area Realtors), que es la asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston, al que únicamente pueden acceder quienes son miembros.

Pero en este caso, no hay un contrato de la renta firmado por Carolyn Adams, esposa de José Ramón López, cuyo costo mensual es poco más de seis mil dólares, equivalentes a unos 127 mil pesos

“Si rentaron la casa, tienen que declarar en el sistema de HAR, que es el sistema que usan los agentes en Houston. Era obligación del agente publicar esa información. Debe haber registro de la renta por el agente, pero no lo hicieron. Es muy raro que no lo hayan puesto en el sistema”, afirmó un agente.

Para otro experto en este tipo de transacciones, puede ser que la operación se haya hecho entre particulares, sin que hubiera existido un contrato de renta y sin la intermediación de un agente inmobilario.

Esta situación pondría en duda las afirmaciones de Adamns, quien afirmó que no es necesario que el dueño y quien busca vivienda se conozcan, por lo que no podría saber si la vivienda fue propiedad de Keith Schilling, ex ejecutivo de la empresa Baker Hughes, que tiene contratos con Pemex.

Keith Schilling declaró hace más de una semana a la agencia Bloomberg que él había rentado la casa a partir de agosto de 2019 y durante un año y que desconocía quienes habían sido los inquilinos.

Mientras que Carolyn Adams, pareja de José Ramón López Beltrán, compartió hace unos días que ella había rentado la vivienda, a través de una agencia, pero sólo mostró capturas de pantalla de chats de la supuesta negociación con el agente, pero no exhibió copia del contrato de arrendamiento.