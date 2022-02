AMLO anuncia construcción de centro Teletón en Tlapa, Guerrero

En el marco de la reunión que sostuvo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y los presidentes municipales de las regiones de La Montaña y Costa Chica para poner en marcha el programa de construcción de 66 caminos rurales; se anunció la construcción de un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en el municipio de Tlapa.

El titular del Ejecutivo, indicó que se llegó a un acuerdo con el Teletón, como el único caso en que se están destinando recursos del presupuesto a organizaciones no gubernamentales. El presidente explicó que se cancelaron los fondos a ONG’s y organizaciones porque los recursos no llegaban a su destino.

“Cancelamos eso, porque se entregaban fondos a organizaciones sociales, a organizaciones de la llamada sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y no llegaba el dinero. Por eso decidimos entregar todo de manera directa, sin intermediarios, y la única excepción que estamos haciendo es con Teletón, con los centros de atención a los niños y niñas con discapacidad”. — Andrés Manuel López Obrador.

El presidente aseguró que los discapacitados de todas las edades van a tener pensión universal para discapacitados, como los adultos mayores. No obstante, agregó que no hay atención médica, ni terapias para rehabilitar las discapacidades que no son graves y que más se convierten en discapacidades permanentes, situación que puede evitarse si se atiende oportunamente.

“Teletón tiene estos centros de atención a población con discapacidad, y últimamente se crecieron, los construyeron los centros, tienen especialistas, pero tienen apoyo para operar. Los DIF’s de los estados, el DIF federal tiene centros, pero no es suficiente”. — Andrés Manuel López Obrador.

El Ejecutivo federal indicó que se firmó un convenio con Teletón para que se atienda a niños y niñas discapacitados en sus centros. El presidente detalló que la secretaria de Bienestar, Ariana Montiel le notificó sobre la intención de construir otro centro Teletón en el país, por que el mandatario refirió que se hiciera en Tlapa.

En cuanto a los caminos rurales, Salgado Pineda afirmó que la construcción de estos no solo incrementará la conectividad en la región, sino que contribuirá a detonar el desarrollo en beneficio de sus pobladores.

Por su parte, el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Nuño Lara, indicó que los 66 caminos comprenderán 221.3 kilómetros que servirán para conectar 23 municipios de las regiones de La Montaña y Costa Chica, y tendrán una inversión de mil 85 millones de pesos.