Pide AMLO dormir en las casillas para votar en consulta de revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que, ante la instalación de una menor cantidad de casillas para la consulta de revocación de mandato comparada con otros procesos electorales, las personas lleguen con un día de anticipación a la jornada electoral del próximo 10 de abril.

El presidente consideró que ante las expresiones públicas de apoyo que se planean en su favor, de las cuales dijo no tener información, lo mejor es votar en la consulta de revocación de mandato que realizará el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, ante la menor cantidad de casillas que se instalarán, el mandatario sentenció: “El que quiere ser libre, lo será. Entonces, si hay que estar desde un día antes, hay que estar. Así hemos enfrentado todos los obstáculos siempre, nunca ha sido fácil, siempre hemos luchado en contra de la corriente, estamos enfrentando al INE, parece mentira, pero es remontando todos estos desafíos”, consideró.

“Se van a poner como el 30% [de casillas], pero no le hace, no le hace”, añadió. El mandatario insistió en que los Consejeros del INE reduzcan su sueldo. “Todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos ¿no?, los consejeros, y que se sigan dando la gran vida, porque no pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para poder instalar más casillas o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalaran más casillas”.

Además, consideró que “todo lo están haciendo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia, pero bueno, hay que confiar en la gente”, finalizó.

