10 momentos de tensión que ha tenido AMLO con Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió una nueva etapa en las diferencias con Estados Unidos, tras acusar que Antony Blinken, secretario de Estado del país, está “mal informado” sobre las agresiones a periodistas que se registran en el país.

López Obrador se lanzó contra el Secretario de Estado quien este martes publicó en Twitter: “El elevado número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas a las que se enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden una mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”.

Al respecto, el presidente dijo haber dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que le envíe a Blinken “una relación de todos los casos” y los avances que hay en las investigaciones.

“Desde luego que no podemos permitir la impunidad de nadie, sea quien sea”, añadió AMLO. “Ahora hasta nos sorprende la actitud del jefe del Departamento de Estado. A lo mejor ni siquiera es él, son sus informantes, porque está lleno de informantes de la CIA y la DEA y el FBI y no sé cuántos. Yo le pido que revise este asunto, porque lo están engañando y lo están utilizando. No tengo la menor duda de eso”, concluyó.

Otros conflictos de AMLO contra Estados Unidos

En su presidencia, AMLO ha tenido encuentros y distanciamientos polémicos con Estados Unidos, que han encendido las alertas en la relación. Recordamos algunos de los más polémicos

Enfrentar a Donald Trump. En campaña, Andrés Manuel López Obrador afirmó que, de llegar a la presidencia, enfrentaría al presidente Donald Trump y defendería a los migrantes mexicanos ante las amenazas del mandatario republicano. Sin embargo, fuera de eso, el presidente López Obrador sostuvo una relación casi de amistad con Trump, destacando la buena relación con él.

Presidente Trump: su muro nos agrede y deja la Estatua de la Libertad como leyenda. Iremos a tribunales internacionales. Viva la fraternidad — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2017

Visita de AMLO a Trump en plena campaña. Uno de los momentos polémicos fue la visita a la Casa Blanca de julio de 2020, primer viaje de AMLO al extranjero como presidente, y un evento que ocurrió en el contexto de la campaña presidencial estadounidense. Trump se jugaba la reelección y una carta a su favor era mostrar al presidente mexicano como un aliado, cuando cuatro años antes había hecho de sus insultos a los mexicanos y migrantes el pan de cada día.

Al Pueblo de México:



Hablé con el presidente Donald Trump; le transmití la solidaridad de México con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. Agradecí su decisión de no cerrar la frontera. pic.twitter.com/EwFmqBnTpA — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 21, 2020

Ovidio Guzmán y el Culiacanazo. En junio de 2020, un operativo de seguridad terminó con la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ante la posibilidad de un contraataque por parte de integrantes del narcotráfico, López Obrador ordenó la liberación de Ovidio. Este hecho provocó que el presidente Trump ofreciera como apoyo a AMLO el envío de tropas para combatir al narcotráfico, algo rechazado por el presidente.

Agentes de la DEA y el FBI en nuestro país. En ese mismo tenor, el presidente se ha mostrado contrario a la actividad de agencias internacionales en el país. Por lo tanto, en las reformas a la Ley de Seguridad Nacional se propone que los agentes extranjeros no tengan ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones. Ante el rechazo de Estados Unidos; Este jueves el Gobierno mexicano publicó los lineamientos para la ejecución de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada por el Congreso el pasado diciembre. Sin embargo, las reglas publicadas suavizan las mayores limitaciones que la norma habría representado para las labores de agentes extranjeros en su territorio, particularmente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), hecho que había generado una fuerte molestia y rechazo por parte del Gobierno de Estados Unidos.

No reconocer la victoria de Biden. Otro momento de tensión ocurrió tras las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Si bien es cierto la victoria del presidente Joe Biden fue en una elección muy cerrada, cuando ya había una tendencia irrevocable de triunfo, el presidente decidió no decir nada, hasta el final.

Reforma Eléctrica. Un mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue suficiente para levantar especulaciones sobre la preocupación de Estados Unidos por la reforma energética que se discutía en México. Fue en ese momento cuando los legisladores pospusieron la eventual aprobación hasta el mes de abril.

Sostuve hoy importantes reuniones con @GobiernoMX para hablar sobre reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de #EEUU. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) November 3, 2021

Julian Assange. Otra de las cartas sin respuesta que el presidente ha enviado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo relación con Julian Assange, fundador de WikiLeaks, buscado por Estados Unidos por revelar secretos militares, y a quien AMLO pide exonerar y dejar en libertad.

La @SRE_mx indicó que los abogados de #JulianAssange están informados de la propuesta de México para brindar asilo político al periodista, activista y defensor de la libertad de expresión; sin embargo, en estos momentos no hay condiciones jurídicas para efectuarse. pic.twitter.com/7pAuBoKhcz — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 5, 2022

AMLO rechaza el embargo a la dictadura cubana. La conmemoración de la Independencia de México en 2021 cambió drásticamente en la presidencia de AMLO, en parte por la pandemia, por lo que el mandatario decidió realizar ceremonias además del desfile militar. En la celebración pasada, el invitado de honor fue Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, ante quien le exigió a Estados Unidos cesar el embargo comercial sobre la isla.

Detención de Salvador Cienfuegos. Sin duda uno de los momentos de mayor tensión diplomática reciente ocurrió por la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa. AMLO acusó a la DEA de fabricar delitos contra el general. Además, el Gobierno de AMLO dio a conocer expediente completo del caso Cienfuegos que entregó Estados Unidos, el cual era información clasificada.

Ted Cruz. El más reciente rifirrafe ocurrió contra Ted Cruz, senador texano quien puso sobre la mesa la crisis que los periodistas enfrentan en México; además del acoso contra Carlos Loret de Mola. AMLO acusó a Cruz de ser un "metiche" y recordó en las conferencias escándalos como cuando Cruz voló a Cancún mientras que Texas enfrentaba una grave nevada.