“No hay nada que temer”, señala AMLO ante la guerra entre Ucrania y Rusia 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que México tenga afectaciones como falta de electricidad debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, ya que nuestro país tiene otras fuentes de generación de energía eléctrica, más allá del gas, material del que Rusia es uno de los principales proveedores.

“No hay nada que temer en cuanto a que nos falte energía eléctrica, en caso de un agravamiento del conflicto”, señaló AMLO en conferencia de prensa.

Sobre las afectaciones en otras áreas o a mexicanos en la región, el mandatario señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores está al pendiente de ese tema.

“México ya posicionó su postura ante la ONU. No queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional de las naciones. Esa es la política que México ha sostenido. Eso planteó nuestra representante ante la ONU y eso coincide con lo que dicen las Naciones Unidas”, consideró López Obrador.

Afirmó el presidente que lo México quiere es que no haya conflictos. “Somos partidarios de la paz y del diálogo, de los acuerdos y de que actúen de manera responsable las potencias y que ya se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y de las invasiones”, consideró.

El mandatario aprovechó para recordar la célebre frase del presidente Benito Juarez, “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

“A veces se les olvida a gobernantes del extranjero y andan de metiches”, añadió.

México tiene más elementos para resolver posible crisis eléctrica: AMLO

“No tenemos problema. Nosotros tenemos contratos para recibir gas, pero, en caso de que aumente el precio, tenemos otras formas de generar energía eléctrica. Tenemos las hidroeléctricas, el combustóleo y tenemos el carbón, ambos en casos extremos, y no nos quedaríamos sin energía eléctrica”, añadió.

Ejemplo de ello fueron las nevadas de enero de 2021, en Texas, que afectaron el suministro de gas a México, lo que causó apagones en el país. “Como ya sucedió con las heladas en Texas, ellos padecieron más que nosotros. Y tardaron como un mes sin energía eléctrica. Fue cuando se llevó Ted Cruz a su familia a Cancún”, destacó el presidente entre risas, pues su más reciente ataque fue contra el senador estadounidense. “Todo está interrelacionado en cuanto a los conservadores, como su doctrina es la hipocresía, siempre los agarra uno de bajada”, concluyó.