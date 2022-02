México tiene déficit en donación de cuerpos humanos; ‘familia no respeta última voluntad’

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta un déficit de cuerpos en los últimos años, por lo que emprendió un programa de abastecimiento para aminorar la crisis que enfrentan los estudiantes de la Facultad de Medicina.

Pese a los esfuerzos, Diego Pineda, responsable del programa de donación de cuerpos por la UNAM aseguró en entrevista con Publimetro que 60% de las donaciones que han recibido hasta el momento son de fetos por sus padres con fines de investigación y uso académico, el resto son de personas que murieron entre 18 a 30 años y un menor número es de adultos de entre 50 a 70 años.

Ante esta situación, el jefe del anfiteatro de la Facultad de Medicina de la UNAM, reconoció que son insuficientes los cuerpos que reciben anualmente para atender la demanda de estudiantes que cursan la Facultad de Medicina.

No respetan ‘última voluntad’

Por si fuera poco, la UNAM batalla en conseguir cuerpos aún cuando la persona en vida autorizó esta medida para fines académicos, esto debido a que la familia no respeta su última voluntad , debido a creencias, así como usos y costumbres.

El responsable de este programa aseguró que la donación de cuerpos no solo ayuda a formar estudiantes de las universidades, sino también coopera a la identificación de cuerpos, así como a la despresurización de panteones y cementerios del país, los cuales se reportan al límite en lugares.

Los cadáveres son utilizados exclusivamente para proyectos de investigación y cursos de docencia, además de que ayudan a que sean completamente identificados. — Precisó.

El responsable del programa de donación de la UNAM, Diego Pineda aseguró que los universitarios se enfrentan a la falta de recursos para su formación como practicar con un cuerpo.

Ojalá pudieramos recibir más cuerpos, pero la realidad es que tenemos hasta el momento aproximadamente 120 cuerpos que han sido donados, y más de tres mil personas registradas que ya firmaron para dar su cuerpo a la UNAM. — Precisó el académico.

Las únicas limitantes para donar un cuerpo es tener alguna enfermedad infectocontagiosa como VIH, hepatitis C, tuberculosis y, ahora, Covid-19; no ser menores de edad, a menos que haya autorización de padres o tutores; y que la muerte no haya sido un caso médico legal.

De acuerdo con el programa, hasta octubre de 2020 ya se habían donado 109 cuerpos en total y había casi 3 mil personas registradas para donar su cuerpo de manera formal en cuanto llegara el momento.

Estos cuerpos son utilizados para ayudar a la formación académica de más de mil 800 alumnos de primer año y 12 mil estudiantes de posgrado cada generación.

Datos:

Alrededor de 3 mil personas han dado su autorización para donar su cuerpo

En 2016 se tenían de entre 20 a 30 personas registradas.

120 cuerpos que se han brindado al programa.

A considerar: