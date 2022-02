7 revelaciones que hizo AMLO en su tour a los periodistas por Palacio Nacional

Por primera vez en su gobierno, a pesar de que lo prometió desde los primeros meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un recorrido junto a los reporteros de la fuente presidencial por los pasillos de Palacio Nacional y la Sala Daniel Cabrera, en el que el mandatario comentó algunos de los momentos más complicados de su mandato, los planes a futuro y reveló cómo se siente su familia de habitar en el máximo recinto del Poder Ejecutivo en el país.

El recorrido empezó en la Sala “De los médicos y las enfermeras”, donde lunes y jueves, a las 17:00 horas, se reúne el gabinete de Salud para hacer frente a la pandemia de Covid-19. En ese mismo recinto, López Obrador habla de cómo esa parte del Palacio Nacional -anteriormente administrada por el Estado Mayor Presidencial, pero que estaba abandonada- se encuentra en intervención para establecer ahí sus oficinas de Gobierno. Así, la parte de los recintos históricos podrán volver a ser exhibidos para el público en general.

Sin guión o cronograma, el recorrido empezó a modificarse al gusto del mandatario. Ni dos minutos habían pasado cuando surgió la pregunta: “¿Y dónde hace las reuniones de Seguridad?”. Entonces, AMLO empezó a caminar hacia la salida diciendo: “síganme”, para llegar al piso de abajo, donde está la sala Ignacio Zaragoza, en donde recibe el informe respectivo, todos los días de 6 a 7 de la mañana.

La improvisación y la premura del recorrido se notaron en cada momento. López Obrador pidió encontrar a alguien que tuviera la llave de la sala Ignacio Zaragoza, mientras el presidente mostraba algunas de las esculturas cercanas al mencionado lugar.

AMLO narró cómo recibe los informes de seguridad, el orden de los asistentes y los lugares respectivos. Insistió en la promesa original: algún día invitar a la prensa a que presencien la reunión de seguridad.

Las preguntas de los reporteros fluían como los sonidos de los obturadores de las cámaras de los fotógrafos. López Obrador descartó que le hubieran informado de las declaraciones de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, quien dijo que recibió amenazas en cuanto al caso de la Guardería ABC. “Antes ocultaban cosas, es lo que pasó con Ayotzinapa, ¿en qué le afecta a un presidente “esto fue lo que sucedió” y no proteger a nadie?”, dijo el presidente, antes de soltar un “Bueno, quedamos en que ustedes eran mis invitados”.

Recorrido a medios de comunicación. El presidente mostró algunos de los salones a los asistentes a la conferencia de prensa matutina. (Juan Carlos Buenrostro)

7 revelaciones que hizo AMLO.

1) El momento más duro del gobierno de AMLO

Estando en la mesa de Seguridad, el presidente fue cuestionado por Publimetro por lo más grave que se ha enterado en esas reuniones. Ante la insistencia de los demás reporteros, López Obrador se detuvo un momento para recordar la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde el 18 de enero de 2019 -poco más de un mes después de haber asumido el cargo- murieron 137 personas.

“Fue lo que más he sufrido más. Estaba yo en Aguascalientes, y me trasladé a Tlahuelilpan, en la madrugada y fue muy triste. Fue muy doloroso. Es el momento más difícil y triste que he enfrentado. Lo demás, duele y todo pero va uno hacia adelante”.

2) ¿Hay peleas en el Gabinete?

“Han habido discusiones fuertes, pero siempre se han resuelto poniendo por delante el interés superior del pueblo. De los principiosp. Cuando uno actúia por princios, no se equivoca. La política es el equilibrio entre la eficacia y los princioios, pero cuando se tiene que optar por uno, los principios, no dudarlo”, comentó AMLO. Ante la pregunta “¿Ha tenido que dar un manotazo?”, el mandatario respondió: “No hace falta”.

3) No es fácil vivir en Palacio Nacional

AMLO destacó también que a su familia no le gusta vivir en Palacio Nacional, en especial a su hijo menor, Jesús Ernesto. “Cuando yo no estoy, ellos se van a Tlalpan”, dijo, en referencia a su casa en el sur de la Ciudad.

López Obrador dijo vivir en un departamento pequeño, que no cuenta con un patio. Además, recordó que el Palacio es un museo.

4) Regresa el público al grito del 15 de septiembre

Recorriendo el Salón de Recepciones, y a unos metros del Balcón Presidencial, el presidente recordó cómo han sido las últimas dos ceremonias del Grito de Independencia, las cuales se han realizado a puerta cerrada por la pandemia de Covid-19. En ese momento señaló que regresará el público este año, pues se ha avanzado con la vacunación.

5) Lo único que se trajo de Los Pinos

Con la llegada al poder de López Obrador, la que era la Residencia Oficial de Los Pinos se transformó en un espacio cultural y de exposiciones. Sin embargo, en dicha transformación, trasladó algunos muebles como los que adornan la actual Sala Daniel Cabrera y los Olvidados, donde sostiene algunas reuniones de Gabinete.

6) ¿Le gustaría una pintura de él cuando deje la presidencia?

La gran mayoría de presidentes de México tienen una pintura de ellos, la cual suelen inaugurar en los últimos días de su mandato. Cuestionado sobre si le gustaría sumarse, AMLO sonrió, y señaló que aún le faltan dos años y medio de sexenio. Cuestionado sobre quién haría dicho retrato, AMLO dijo que aún no sabe.

7) “Ya no hay fantasmas”

Hacia el final de la conversación, López Obrador fue cuestionado sobre aspectos paranormales y leyendas que existen de apariciones en el Palacio Nacional. Señaló que ya no existen y recordó que cuando Francisco Villa y Emiliano Zapata visitaron Palacio Nacional, Zapata no quiso sentarse porque consideró que estaba “embrujada”. A pesar de no tener esa creencia, AMLO dijo que mandó a hacer una limpia.