‘Desde hace tiempo, México está preparado’: AMLO sobre la guerra en Ucrania

México seguirá conduciéndose bajo sus principios de política exterior de no intervención y autodeterminación de los pueblos, informó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los ataques de Rusia en Ucrania. Además, el mandatario señaló que nuestro país se encuentra preparado para las posibles consecuencias económicas que esto desatará.

“En términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión”, comentó el presidente en la conferencia de prensa matutina. “No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución, es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias”.

López Obrador afirmó que, en cuanto a los efectos económicos que ya se están generando, “estamos nosotros -desde hace algún tiempo- preparados, para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica, que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica”, comentó.

En ese mismo sentido, afirmó que su gobierno ya cuenta con un plan para actuar en producir más energía eléctrica con agua. “Vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas; entre otras medidas que ya estamos tomando con el propósito de que no aumente el precio de la electricidad”.

Por otro lado, en el caso de que aumenten las gasolinas existe un subsidio. “Aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumente el precio del petróleo crudo, [buscamos] que esto no se traslade al público como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación. Estamos preparados con ese propósito y vamos a estar pendientes”.

El presidente afirmó que existe apreciación del peso mexicano, por lo que no ha habido devaluaciones y, aunque puede subir por la guerra en Ucrania, espera que no sea tanto.

“Que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo, y que se resuelva esto. No queremos la guerra en ningún lado, no queremos que la población civil sea afectada, que la gente sufra, no queremos la confrontación bélica. Esa es nuestra postura”, concluyó sobre el tema.