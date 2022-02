MC y Morena van casi de la mano; José Luis Pech presume amistad entre partidos

El ex senador por Morena aseguró que Movimiento Ciudadano no llega debilitado a Quintana Roo tras la serie de escándalos que se vio envuelto el partido por Roberto Palazuelos

La serie de escándalos en las que se vio envuelto Roberto Palazuelos no cimbraron al partido Movimiento Ciudadano , ni sus aspiraciones para ganar la gubernatura de Quintana Roo, recalcó el senador José Luis Pech, tras tomar la candidatura que dejó el empresario.

En entrevista con Publimetro, el ex senador por Morena, afirmó que llega a competir por esta entidad como un político con el menor número de negativos.

Sobre la fallida candidatura de Roberto Palazuelos, el legislador federal, afirmó que mantiene una relación sólida con el empresario e incluso reconoció que es un “ciudadano distinguido”

¿Por qué Movimiento Ciudadano después de abanderar Morena?

Somos dentro de Morena casi fundadores (de Movimiento Ciudadano), lo hemos constituido en todo el estado de Quintana Roo y porque creímos que las encuestas realmente serían un mecanismo correcto para decidir, pero resultó que los sondeos no fueron las correctos.

Esto molestó mucho a la gente y a varios personajes en particular, yo fui muy respetuoso de estos resultados y las decisiones. Platicamos con la parte ganadora para ver cómo podíamos construir para el bienestar de la gente de Quintana Roo.

Sin embargo, hubo cerrazón y soberbia por la parte ganadora, y bueno sabemos que tienen muchos amos que servir, por lo que no hubo oportunidad de un acercamiento, por ello decidimos ser muy institucionales.

Nos hicimos un lado y se asoció a que Movimiento Ciudadano tenía que cumplir con otros tiempos. Pero somos

¿Qué te dice el nombre de Roberto Palazuelos con todo lo que pasó?

Tengo mucho respeto por Roberto Palazuelos es un ciudadano muy distinguido y efectivamente Palazuelos es un ciudadano que no pasa desapercibido y hay quienes le aplaudieron y otros que no lo vieron igual. La división que tomó Movimiento creo yo que le va a ayudar.

Soy una experta en el ramo político y también me reconoce en el sector académico luego de ser rector de una universidad, he estado donde se maneja el dinero y puedo ir por la calle y nadie me dice ratero. No tengo notarías, placas de taxi o algún otro negocio, todo lo que tengo es fruto de mi trabajo, por lo que mi capital político es muy favorable.

¿Se debilitó Movimiento Ciudadano con todo esto que pasó?

De acuerdo con sondeos de encuestas recientes arrojan que mi llegada le da a Movimiento Ciudadano 25 puntos; únicamente 12 puntos por debajo de la puntera, por eso vamos a aprovechar el trabajo que se realiza desde movimiento en las redes. Existe un viento favorable.

Además de esto hay un problema de indignación, por eso digo que esto es una cuestión de dignidad. No podemos permitir que por intereses copulares se maneje de otra manera.

Ya fuiste candidato a Qroo ¿cuál será la diferencia ahora?

La diferencia es que hay una indignación más grande, hay un trabajo realizado desde el Senado de la república, hemos peleado por las playas, por los caminos de acceso, porque se mejoren las tarifas de transporte. Creo que la gente tiene muy claro esto.

Todas esas cosas de una forma u otra marcan el trabajo realizado, por lo que la gente tendrá que decidir por quien se inclinará.

Quintana Roo arde en números de violencia ¿qué vas a proponer para atacar este problema?

Estamos frente a un Estado ausente, tenemos como ejemplo las playas que se han perdido, también el gobierno enfrenta una serie de deudas y por ende ha perdido la capacidad de respuesta. Se rompió el estado de derecho, hemos retrocedido en varios aspectos, por ejemplo, el tema de la policía y las patrullas. Tenemos que el gobierno ahora renta patrullas y bueno, tampoco hay seguridad.

Tenemos a un estado que retrocedió, a un gobierno endeudado y rebasado, esta mala administración ha ocasionado a que se disparen los niveles de inseguridad en la zona, que no hay oportunidades, tampoco hay apoyo a la gente de campo ni a los empresarios.

Tenemos a gente que trabaja en hoteles muy bonitos, pero cuando llega a su casa viven otra condición, es decir, que no sean condiciones dignas, zonas muy deprimidas en materia de económica. Todo genera un caldo de cultivo para el crimen organizado.

Hay muchos municipios que no están recibiendo los recursos suficientes y esto se ha reflejado en el déficit de oportunidades para los propios pobladores de nuestro estado. Hemos confundido en Quintana Roo crecimiento con desarrollo.

Y tengo que decirlo: no ha sido fácil para los quintanarroenses, cada pequeño logró ha costado sangre, sudor, esfuerzo tenaz e invencible. Ahora nuestro estado es pujante y vigoroso, con un enorme potencial pero está mermado por malos gobernantes que han saqueado sus riquezas y se han apropiado de sus tierras.

Nuestro estado lleva varios años secuestrado por algunos personajes nacionales y locales que han hecho del estado un botín propio. Han hecho qué la política solo sirva a sus intereses. Han comprado casi todo el mercado de voluntades y grupos políticos, compran elecciones, partidos, candidatos, autoridades, promueven leyes a su favor tienen a Quintana Roo como su hacienda personal.

¿Por qué abanderar Movimiento Ciudadano?

Recibimos la invitación de Movimiento Ciudadano en una decisión, entiendo, libre y analizada por parte de los integrantes de este partido por lo que agradezco mucho su voto de confianza.

Había mucha preocupación en varios sectores al interior del partido porque se pensó que se había privilegiado otras ideas. De tener puros candidatos paleros en los otros partidos y la gente piensa que siempre se da la oportunidad a candidatos malos, pésimos y muy malos. Afortunadamente Movimiento nos dio la oportunidad y estamos muy contentos con la reacción de la gente.

Yo creo que hay que trabajar con inteligencia el tema de la seguridad y por supuesto el gobierno del estado debe garantizar esto. Sí hay que atenderlo de forma frontal, escuchando a todos los vecinos, el estado vive un pleito de cárteles de la droga y por ello debemos trabajar a fondo.

¿Quién es José Luis Pech?

El senador renunció a Morena hace unos días . Aún no pide licencia para separarse del cargo.