Roberto Palazuelos, el polémico actor que quería ser gobernador deja la contienda

El controvertido actor de Televisa, Roberto Palazuelos Badeux anuncio que se retira del proceso interno para elegir al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, “antes de que me bajen”, detalló.

Te puede interesar: Se queda con las ganas: reportan que Movimiento Ciudadano retiró candidatura a Palazuelos

En entrevista con el periódico El Universal, el político y empresario explicó que su decisión la tomó luego de escuchar al dirigente nacional de ese instituto político, Dante Delgado, que la militancia está renuente a su postulación por temor a la probable afectación a la “marca política” ante las declaraciones y los escándalos sobre hechos pasados en que se vio vuelto el también empresario.

Palazuelos compartió algunos detalles de la conversación que sostuvo, personalmente, con Dante Delgado, charla durante la cual el político le explicó que había muchas presiones al interior del partido, ante su posible designación como candidato.

El también actor conocido como “Diamante Negro” reveló que el encuentro se desarrolló el jueves en la Ciudad de México, “lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca y pues, le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”.

“Me bajo antes de que me bajen”, manifestó al tiempo de rechazar que el desistimiento obedezca a acuerdos políticos de alto nivel para despejarle el camino a la que hubiese sido su oponente más fuerte, la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama.

“El único que podría hacer ese tipo de acuerdos por el MC es una persona: Dante Delgado. Y el señor es incapaz de acuerdos ‘en lo obscurito’. El señor es un caballero y en realidad solo está preocupado por mantener la unidad de su partido”, afirmó.

¿Por qué renunció Palazuelos a su aspiración de ser candidato?

El empresario señaló que hay un grupo dentro de MC que se siente ofendido y preocupado por sus declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca, a pesar de que, a su decir, tiene una gran ventaja en las encuestas y que era el único que podía ganar la elección

Nada más importante en esta vida que el amor, la amistad y la lealtad. 🇲🇽 pic.twitter.com/YByKmCW2kx — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) February 14, 2022

Palazuelos indicó que volverá a tomar el control de sus negocios y también emprenderá acciones en juzgados para revertir las calumnias de las que fue objeto.

Sobre el senador de Morena, José Luis Pech, quien podría ser designado candidato, Palazuelos lo describió como un hombre por el cual siente un gran respeto, que en las encuestas no sale tan bien parado en posicionamiento, pero es el que menos negativos registra.

Te recomendamos: