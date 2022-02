“Ojalá no sea cierto”: AMLO sobre masacre en San José de Gracia, Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que su gobierno no puede confirmar que 17 personas hayan sido fusiladas en San José de Gracia, Michoacán, la tarde del domingo; pues la fiscalía no encontró cuerpos en la zona de la masacre.

Ante los comentarios en redes sociales de 17 personas fusiladas en un velorio, López Obrador comentó: “Hay que esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Si hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo que unos restos, pero no los cuerpos”, explicó López Obrador.

“Se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Esas noticias me llaman la atención. Ojalá que no sea cierto, que no sea como lo están difundiendo Reforma, El País, Liébano Saenz. Todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho”, comentó AMLO, afirmando que grupos opositores a su gobierno utilizan y manipulan este tipo de acciones en contra de su gobierno.

Esta tarde en la población de San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, Michoacan, sujetos armados irrumpieron en un velorio y ejecutaron a 17 personas, a quienes colocaron sobre una pared y literalmente los fusilaron — Liebano Saenz (@liebano) February 28, 2022

“Deseo con toda mi alma que no sea como lo dieron a conocer”, comentó López Obrador, destacando que no se han encontrado cuerpos, solamente “dos vehículos, casquillos, unas bolsas con restos de seres humanos, manchas de sangre” y señaló “la Fiscalía no nos ha enviado imágenes”.

¿Qué sucedió en San José de Gracia, Michoacán?

Un video publicado este domingo, y que fue originalmente difundido por la página Revolución Social, muestra a un presunto comando armado que irrumpió en un velorio y fusiló a 17 personas. Sin embargo, este lunes, la Fiscalía de Michoacán informó que su personal no encontró cuerpos de personas asesinadas o heridas en el lugar.