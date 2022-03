AMLO candidatea a Loret de Mola y a Aristegui para la presidencia en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que, a pesar de los insultos y las “mentadas de madre”, su Gobierno no censurará a nadie y pidió a los partidos opositores a su Administración, que empiecen a escoger un candidato presidencial para 2024, entre los que podrían estar los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui.

“[Los opositores] están en libertad de seguir haciendo toda su labor reaccionaria porque se oponen a la Cuarta Transformación. Yo les aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino, y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la Presidencia, porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar: la señora Lilly Téllez, Quadri, pero también seguro la señora Margarita Zavala, Santiago Creel, a lo mejor Loret de Mola, Carmen Aristegui, el presidente del PRI… Alejandro Moreno, Marko Cortés, en fin, Claudio [X. González, Sociedad civil, el senador Zepeda, en fin”, comentó López Obrador.

López Obrador fue cuestionado sobre la aprobación en la Cámara de Diputados de una iniciativa de ley para que la consulta de Revocación del Mandato no sea considerada propaganda política, y así los funcionarios puedan hablar de ella sin romper la veda electoral.

Al respecto, el presidente consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no está promocionando la consulta y que “no quieren que se sepa”, aunque la propia ley electoral aprobada por Morena señala que nadie más que el INE puede promocionar la consulta de revocación del mandato.

“El INE, con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución en la letra y en el espíritu, porque no quieren que se sepa que va a haber una consulta, un ejercicio democrático. Es una paradoja, un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia, no quiere que nadie se entere para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador”, consideró el presidente.

“¿Por qué están optando Claudio X. González y los traficantes de influencia y los periodistas vendidos o alquilados —más que periodistas, los dueños de los medios de información convencionales, no todos, pero sí la mayoría— o los intelectuales orgánicos? ¿A qué apuestan? Al golpismo, al golpismo mediático. No es que haya un golpe de Estado militar. No. Es tener al gobernante que no se les arrodilla en salmuera, a fuego lento, con guerra sucia, permanente, con campañas de calumnia, con desprestigio para buscar socavar su autoridad moral y política”, consideró el mandatario.

Responden los “presidenciables, según AMLO”

A través de redes sociales, algunos de los aludidos enviaron mensajes al presidente

🧵 Esto dijo hoy el Presidente @LopezObrador_ en su mañanera y esta es mi respuesta:



No Señor Presidente. No ha llegado la hora de la elección presidencial. De lo que sí es hora es de ponerle un alto a la violencia y de trabajar para corregir el rumbo que está tomando el país. pic.twitter.com/GVxVksswCU — Santiago Creel (@SantiagoCreelM) March 14, 2022

Hoy nos quiere ver como candidatos a la presidencia, y sonríe



Hoy, nosotros lo queremos ver como un presidente que piensa en el bien del país, que respeta el estado de derecho y el orden constitucional, promoviendo una democracia liberal, y lo decimos sin reir



Somos @SocCivilMx pic.twitter.com/GnT9nFSJNZ — Sociedad Civil México 🇲🇽  (@SocCivilMx) March 14, 2022

Morena no pudo con corrupción (ver Casa Gris +incontables casos), ni pobreza (5.5 millones+), ni desigualdad. Lo que si pudo fue destrozar la inversión y el sistema de salud, desatar inflación, cerrar guarderías y escuelas de tiempo completo y +100,000 muertes x homicidio.Genios. — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) March 14, 2022

¡Puro engaño y mentiras con este gobierno!



En campaña, @lopezobrador_ prometió bajar el precio de la gasolina, pero su apuesta a energías sucias y los contratos millonarios para beneficiar a su familia han aumentado el valor hasta casi $30.#MorenaMientepic.twitter.com/nwgubF5ev3 — Marko Cortés (@MarkoCortes) March 14, 2022