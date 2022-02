Ricardo Monreal se ve como candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado (Jucopo) Ricardo Monreal, reafirmó su deseo de ser el candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2024.

El funcionario aseguró que tiene buenas posibilidades de salir victorioso, es por ello, que durante su recién visita a Michoacán recalcó que respetaba a los posibles candidatos de Morena como son: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX; Adán Augusto López, secretario de gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, a quienes les mando la siguiente advertencia: “Me temo decirles que les voy a ganar”.

Remarcó que él no considera que las encuestas sean el método más adecuado para elegir a los candidatos y esperó que se realicen elecciones primarias para la selección de quienes participarán en el proceso electoral de 2024.

“Yo no creo en las encuestas, respeto a las encuestadoras, pero no creo que sea el mejor método (...) Me siento en mi plenitud de lucidez, de salud y experiencia acumulada, y también de optimismo y alegría”, añadió.

Añadió que se siente seguro con la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años, por lo que se considera capaz de dirigir al país o enfrentar los retos y desafíos del país.