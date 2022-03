No me gustó que difundieran las fotos del Bronco detenido: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le gustó la difusión de fotografías de Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León, quien fue detenido la tarde del martes en el Estado, por el caso de las “Broncofirmas”.

“Es un asunto del estado de Nuevo León”, dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina. “Yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido. No es nada vinculado con el Gobierno Federal, quieri aclarar esto”, comentó el presidente, quien contendió por la presidencia en 2018 contra Rodríguez Calderón.

“Se tiene que informar bien sobre las causas. Lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos y no debe de haber impunidad’, añadió López Obrador.

El presidente pidió transparentar todo e informar bien a todos los ciudadanos, ya que son temas importantes.

“Lo que no me gustó y eso lo digo porque afecta la dignidad de la persona, fueron las fotos. Eso no puede ser. No es un asunto político, es un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad. Como decía el Quijote: “por el honor y la dignidad, se puede arriesgar hasta la vida”