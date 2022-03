Propone AMAV educación ambiental en primarias para evitar contaminación en playas Blue Flag

Con el fin de evitar la constante contaminación de las playas, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) Eduardo Paniagua Morales, hizo un llamado para incluir la educación ambiental en las primarias y así conservar el distintivo Blue Flag que ostentan los sitios turísticos que son reconocidos a nivel mundial.

En entrevista con Publimetro, Paniagua Morales, aconsejó a los estados que podrían perder estas certificaciones que privilegien la enseñanza temprana para el cuidado del medio ambiente y que no ocurran episodios como el que reportó este medio en las Playas de revolcadero I y II, donde se constató la presencia de pilas de basura en sus principales accesos y oficinas.

“Lo más importante es la educación ambiental. No solamente es un trabajo del gobierno municipal; por ejemplo, en las escuelas primarias, se debería empezar a educar e informar a los niños sobre este tema. Tampoco me refiero a las playas de Acapulco; específicamente se debe poner en marcha en todos los sitios turísticos de México”, sugirió.

[ El futuro de los pagos se llama Kueski Pay ]

“Los destinos turísticos que eligen los mexicanos actualmente son los de Quintana Roo, y no solamente porque es el que está de moda desde hace más de 15 años, sino porque es el que va a la vanguardia, además de que tiene más de 39 distintivos de ‘bandera azul’ (Blue Flag) en la temporada 21-22, en comparación con Acapulco que tiene solo nueve. ¿Y por qué? Fácil, cumplen con los requisitos de Blue Flag México”, aseguró.

Sobresaltó que Guerrero es un estado que, desgraciadamente, ha sufrido mucha violencia e inseguridad en los últimos años, que es uno de los criterios importantes de la certificación de ‘Blue Flag México’, dado que se han reportado asaltos y asesinatos tanto a turistas como a ciudadanos que radican en los municipios.

Finalmente, destacó que México debe ser el pionero de la educación ambiental en todo el mundo, pues ejemplificó que países más desarrollados no lo hacen.

“Hay poca conciencia de educación ambiental, e inclusive los grandes países desarrollados como EU y China no tienen un sistema de educación ambiental. Yo creo que México debe ser el pionero al implementarlo, las autoridades correspondientes podrían trabajar en esto de forma más consciente al hacer que lo hagamos de manera más adecuada. ¡Ojo! No solo me refiero al tema de las playas, hablo también de pueblos mágicos, ciudades coloniales, en general en todos los lugares del país debería haber una educación ambiental de manera obligatoria desde la primaria”, finalizó.

¿Quién es Eduardo Paniagua Morales?

Eduardo Paniagua Obstenta el cargo de presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) desde el 1 de junio de 2019.

Posee una maestría en Impuestos, y dos licenciaturas adicionales en psicología y derecho de la Escuela Bancaria Comercial.

Después de regresar de estudiar en Japón y casarse con una japonesa, el destino lo llevó a vivir a Cancún.

Sin embargo, su experiencia en el extranjero al hablar inglés, francés portugués, italiano y japonés, no fue significativo para conseguir un buen trabajo en Cancún, empezando a trabajar de recepcionista en el Aeropuerto Internacional de Cancún, posteriormente de chófer de una transportadora turística, con lo cual comenzó a aprender la actividad desde cero.

Su despegue en la industria turística comenzó al ser guía del Príncipe de Arabia Saudita quien llegó a vacacionar a Cancún, pues él acababa de abrir su transportadora y tenía una Suburban nueva, uno de los requerimientos del Principe,

Posteriormente, trabajó en México Kanko, en donde tuvo una sociedad, y así en 2001 ingresó a trabajar al mundo de las Agencias de Viajes. Actualmente, cuenta con su propia agencia MTF Cancún, el cual se especializa en el mercado Nipón y Coreano.

El pasado 1 de agosto de 2021, fue reelegido como presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), cargo que ostenta desde el 1 de junio de 2019.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: